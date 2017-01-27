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hande erçel'in 4 milyon sevinci gündeme oturdu

HANDE ERÇEL'İN 4 MİLYON SEVİNCİ GÜNDEME OTURDU

Hande Erçel son dönemde konuşulan oyunculardan biri. Hayranları tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Hande Erçel, en son olarak Show TV'de ekrana gelen Aşk

Tarih : 27 Ocak 2017, 09:35
Puan Ver : Hande Erçel'in 4 Milyon Sevinci Gündeme Oturdu(6/10)6


Hande Erçel son dönemde konuşulan oyunculardan biri. Hayranları tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Hande Erçel, en son olarak Show TV'de ekrana gelen Aşk Laftan Anlamaz dizisinde oynadı.



Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla konuşulan Hande Erçel'in instagram'daki takipçisi 4 milyonu bulunca ilginç bir kutlama yaptı. Sevindiği her halinden belli olan güzel yıldızısın instagram'daki videosu ise olay oldu.



 



kaynak:internethaber








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