HANDE ERÇEL'İN 4 MİLYON SEVİNCİ GÜNDEME OTURDU
Hande Erçel son dönemde konuşulan oyunculardan biri. Hayranları tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Hande Erçel, en son olarak Show TV'de ekrana gelen Aşk
Hande Erçel son dönemde konuşulan oyunculardan biri. Hayranları tarafından sıkı bir şekilde takip edilen Hande Erçel, en son olarak Show TV'de ekrana gelen Aşk Laftan Anlamaz dizisinde oynadı.
Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla konuşulan Hande Erçel'in instagram'daki takipçisi 4 milyonu bulunca ilginç bir kutlama yaptı. Sevindiği her halinden belli olan güzel yıldızısın instagram'daki videosu ise olay oldu.
kaynak:internethaber
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