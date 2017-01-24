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hangi samsung modelleri için android 7 güncellemesi onaylandı?

HANGİ SAMSUNG MODELLERİ İÇİN ANDROİD 7 GÜNCELLEMESİ ONAYLANDI?

Android 7 Nougat güncellemesini bekleyen Samsung kullanıcılarına güzel bir haberimiz var. İşte detaylar.

Tarih : 24 Ocak 2017, 09:43
Puan Ver : Hangi Samsung Modelleri İçin Android 7 Güncellemesi Onaylandı?(10/10)10


Android 7 Nougat güncellemesini bekleyen Samsung kullanıcılarına güzel bir haberimiz var. İşte detaylar.



Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde üreticilere gönderilen Android 7.0 Nougat güncellemesi artık yavaş yavaş kullanıcılara ulaştırılmaya başlanıyor. Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinden sonra şimdi ise diğer popüler Samsung cihazları için Android 7 Nougat güncellemesi onaylandı. İşte o cihazlar!



Samsung, resmi blog sayfasında Android 7 Nougat güncellemesi alacak cihazların bir listesini yayınladı. Yayınlanan listeye göre;





  • Samsung Galaxy S6





  • Samsung Galaxy S6 Edge





  • Samsung Galaxy S6 Edge Plus





  • Samsung Galaxy Note 5





  • Samsung Galaxy Tab A (S-Pen)





  • Samsung Galaxy Tab S2 (LTE)





  • Samsung Galaxy A3





  • Samsung Galaxy A8





Cihazları için Android 7 Nougat güncellemesi onaylandı. Her cihaz için ayrı ayrı güncelleme tarihi verilmedi. Ancak Haziran 2017 tarihine kadar tüm cihazlara güncellemenin dağıtılacağı bilgisi paylaşılıyor. Bu cihazlar hakkında şimdiye yayınlanan en net ve kesin bilgi bu oldu.



Listede yer alan Samsung modellerinden bazıları için beta süreci başladı. GFXBench'in internet sitesinde listelenen bazı modellerin işletim sistemi Android 7 olarak görülüyor.



Güncelleme ile birlikte Android 7'nin çoklu pencere desteği, yeni bildirim seçenekleri, daha yüksek performans, pil ömrü iyileştirmeleri ve Samsung Pass gibi yenilikler de gelecek. Güncellemelerle ilgili detayları aktarmaya devam edeceğiz.



Bu cam paneller Samsung Galaxy S8'e ait!








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