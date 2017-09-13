Amerika'nın Teksas eyaletine ait görüntüler yanyana getirildi. Harvey Kasırgası'ndan önce ve sonra çekilen fotoğraflar hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Harvey Kasırgası 25 Ağustos'ta başladı ve 2 Eylülde bitti. Harvey'den kısa süre sonra ise Irma Kasırgası başlamıştı.

2005'TEN BERİ BÖYLE OLMAMIŞTI

Irma Kasırgası Henüz bitmedi ancak Harvey'in vurduğu yerlerdeki zarar gözler önüne serildi. Pek çok eyaletin Harvey'den önceki ve sonraki fotoğrafları paylaşıldı. Görüntülerden sonra 4. Kategorideki Harvey'in Amerika'nın Teksas bölgesini ne kadar yıktığı anlaşıldı. 2005'te yaşanan Wilma Kasırgası'ndan sonra ilk ve en yıkıcı kasırga olan Harvey, Ayrıca 2008'den beri Teksas'ı vuran ilk kasrga. Harvey boyunca Teksasa çok büyük miktarda yağmur yağdı ve bütün teksas sel altında kaldı.

Çekilen uydu görüntüleri ise şöyle;

1- Teksas, Crosby - 29 Ocak 2017

Crosby 31 Ağustos 2017

2- Channelview Şehri 6 Nisan 2017

Channelview 30 Ağustos 2017

3- Highlands ( San Jacinto Nehri) 6 nisan 2017

Highlands 31 Ağustos 2017

4- Brookshire şehri 20 kasım 2016

Brookshire 30 Ağustos 2017

5- Simonton Şehri 20 kasım 2016

Simonton 30 Ağustos 2017

6- Holiday Lakes Kenti 3 nisan 2017

Holiday Lakes 30 Ağustos

7- Kingwood Şehri 8 Şubat 2016

Kingwood 31 Ağustos 2017

8- Rosenberg Şehri 3 Nisan 2017

Rosenberg 30 Ağustos

9- Angleton 6 Nisan 2017

Angleton 30 Ağustos 2017

10- Humble 8 Şubat 2017

Humble 31 Ağustos 2017

11- Wharton 9 Ekim 2016

Wharton 30 Ağustos 2017

Kaynak: haberinburada