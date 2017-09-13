Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı

Harvey Kasırgası'ndan Sonra Çekilen Görüntüler Hasarın Boyutunu Gösterdi

HARVEY KASIRGASI'NDAN SONRA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER HASARIN BOYUTUNU GÖSTERDİ

Amerika'yı vuran kasırgaların ilki olan Harvey'den sonra çekilen görüntüler ile öncekiler yanyana getirildi, hasarın gerçek boyutu ortaya çıktı.

Tarih : 13 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Harvey Kasırgası'ndan Sonra Çekilen Görüntüler Hasarın Boyutunu Gösterdi(6/10)2

Amerika'nın Teksas eyaletine ait görüntüler yanyana getirildi. Harvey Kasırgası'ndan önce ve sonra çekilen fotoğraflar hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

Harvey Kasırgası 25 Ağustos'ta başladı ve 2 Eylülde bitti. Harvey'den kısa süre sonra ise Irma Kasırgası başlamıştı.

2005'TEN BERİ BÖYLE OLMAMIŞTI

Irma Kasırgası Henüz bitmedi ancak Harvey'in vurduğu yerlerdeki zarar gözler önüne serildi. Pek çok eyaletin Harvey'den önceki ve sonraki fotoğrafları paylaşıldı. Görüntülerden sonra 4. Kategorideki Harvey'in Amerika'nın Teksas bölgesini ne kadar yıktığı anlaşıldı. 2005'te yaşanan Wilma Kasırgası'ndan sonra ilk ve en yıkıcı kasırga olan Harvey, Ayrıca 2008'den beri Teksas'ı vuran ilk kasrga. Harvey boyunca Teksasa çok büyük miktarda yağmur yağdı ve bütün teksas sel altında kaldı.

Çekilen uydu görüntüleri ise şöyle;

1- Teksas, Crosby - 29 Ocak 2017

Crosby 31 Ağustos 2017

2- Channelview Şehri 6 Nisan 2017

Channelview 30 Ağustos 2017

3- Highlands ( San Jacinto Nehri) 6 nisan 2017

Highlands 31 Ağustos 2017

4- Brookshire şehri 20 kasım 2016

Brookshire 30 Ağustos 2017

5- Simonton Şehri 20 kasım 2016

Simonton 30 Ağustos 2017

6- Holiday Lakes Kenti 3 nisan 2017

Holiday Lakes 30 Ağustos

7- Kingwood Şehri 8 Şubat 2016

Kingwood 31 Ağustos 2017

8- Rosenberg Şehri 3 Nisan 2017

Rosenberg 30 Ağustos

9- Angleton 6 Nisan 2017

Angleton 30 Ağustos 2017

10- Humble 8 Şubat 2017

Humble 31 Ağustos 2017

11- Wharton 9 Ekim 2016

Wharton 30 Ağustos 2017

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Harvey  Kasırgası  Ndan  Sonra  Çekilen  Görüntüler  Hasarın  Boyutunu  Gösterdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER