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Hasta Olduğu İddialarını Yalanlayan Melih Gökçek Sert Çıktı: Bir Türlü Beni Öldüremediniz

HASTA OLDUĞU İDDİALARINI YALANLAYAN MELİH GÖKÇEK SERT ÇIKTI: BİR TÜRLÜ BENİ ÖLDÜREMEDİNİZ

Birkaç gün önce burnundan kan geldiği için hastaneye kaldırıldığı iddiasına videolu cevap veren Ankaya Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Beni bir türlü öldüremediniz" dedi.

Tarih : 30 Eylül 2017, 00:00
Puan Ver : Hasta Olduğu İddialarını Yalanlayan Melih Gökçek Sert Çıktı: Bir Türlü Beni Öldüremediniz(8/10)4

İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasının ardından en çok konuşulan isimlerden biri de Ankara Büyüksehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu.

Hakkında pek çok spekülasyon yapılan Gökçek için bugün yeni bir iddia ortaya atıldı.

"BURNUNDAN KAN GELDİ, HASTANEYE KALDIRLDI"

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar da, bugünkü köşesinde Gökçek'in birkaç gün önce "apar topar" hastaneye kaldırıldığını iddia etti. Gökçek'in Ankara'daki Güven Hastanesi'ne kaldırıldığı öne süren Önkibar, "Şikayeti burundan sürekli kan gelmesi ve yüksek tansiyon" ifadesini kullandı.

"BİR TÜRLÜ BENİ ÖLDÜREMEDİNİZ"

Gökçekten ise, sadece Önkibar'ın iddiasına cevap geldi. İddiaya videolu mesajla yanıt veren Gökçek, "Allah'a hamdolsun, hiçbir şeyim yok. Arkadaş, bir türlü beni öldüremediniz. Rabb'im dilemedikten sonra bana hiçbir şey olmaz. Boşuna uğraşmayın. Bir taraftan beni makamımdan indirmeye çalışıyorsunuz öteki taraftan da öldürmeye çalışıyorsunuz. Sağım, canlıyım" dedi.

"YALANCI VE PALAVRACI"

Hastaneye gittiği haberinin doğru olduğunu ancak hastaneye kaldırıldığı ifadesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gökçek, burnundaki kanama şikayetiyle hastaneye gittiğini küçük bir tedavi aldığını ve sorunun ortadan kalktığını söyledi. Gökçek ayrıca Aydınlık yazarı Önkibar'ı yalancılık ve palavracılıkla suçladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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