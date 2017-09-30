Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!
Cyle Larin Transferinde Beşiktaş'ı Yıkan Haber
Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
Lucescu, Gurbetçi Yıldız İle Özel Görüşme Yaptı
Yeni Malatyaspor Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Bobo İçin Devreye Girdi
Villarreal Deplasmanda Real Madrid'i 1-0 Yendi
Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
Fenerbahçe'nin Yeni Stoperi Mehmet Topal Oldu!
Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
Tolgay Arslan'dan Bayern Münih'e Gönderme: Onlardan Aşağı Kalır Yanımız Yok

Hastane Bahçesindeki Ağaç, Yıldırım İsabet Etmesiyle Alev Alev Yandı

HASTANE BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ, YILDIRIM İSABET ETMESİYLE ALEV ALEV YANDI

Antalya'da etkili olan yağmur sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki palmiye ağacına yıldırım düştü. Çevredekilerin panik yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

Tarih : 30 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : Hastane Bahçesindeki Ağaç, Yıldırım İsabet Etmesiyle Alev Alev Yandı(6/10)2

Antalya'da etkili olan yağmur sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki palmiye ağacına yıldırım düştü. Yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevredekiler korkuya kapıldı.

ÇEVREDEKİLER BÜYÜK KORKUYA KAPILDI

Konyaaltı ilçesinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis önünde yer alan kafeteryanın bahçesindeki palmiye ağacına bugün saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle ağaç yanmaya başlarken gökgürültüsü ve yangın nedeniyle çevredekiler korkuya kapıldı.

KAFETERYADA MADDİ HASAR OLUŞTU

Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ağaca müdahale ederek söndürdü. Kimsenin zarar görmediği olayda, kafeteryanın bahçesindeki bazı masa ve sandalyelerde hasar oluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hastane  Bahçesindeki  Ağaç  Yıldırım  İsabet  Etmesiyle  Alev  Alev  Yandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER