HASTANE BAHÇESİNDEKİ AĞAÇ, YILDIRIM İSABET ETMESİYLE ALEV ALEV YANDI
Antalya'da etkili olan yağmur sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki palmiye ağacına yıldırım düştü. Çevredekilerin panik yaşadığı anlar kameralara yansıdı.
Antalya'da etkili olan yağmur sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki palmiye ağacına yıldırım düştü. Yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevredekiler korkuya kapıldı.
ÇEVREDEKİLER BÜYÜK KORKUYA KAPILDI
Konyaaltı ilçesinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis önünde yer alan kafeteryanın bahçesindeki palmiye ağacına bugün saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle ağaç yanmaya başlarken gökgürültüsü ve yangın nedeniyle çevredekiler korkuya kapıldı.
KAFETERYADA MADDİ HASAR OLUŞTU
Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ağaca müdahale ederek söndürdü. Kimsenin zarar görmediği olayda, kafeteryanın bahçesindeki bazı masa ve sandalyelerde hasar oluştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar