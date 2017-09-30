Antalya'da etkili olan yağmur sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki palmiye ağacına yıldırım düştü. Çevredekilerin panik yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

Antalya'da etkili olan yağmur sırasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki palmiye ağacına yıldırım düştü. Yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürülürken, çevredekiler korkuya kapıldı.

ÇEVREDEKİLER BÜYÜK KORKUYA KAPILDI

Konyaaltı ilçesinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis önünde yer alan kafeteryanın bahçesindeki palmiye ağacına bugün saat 08.30 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle ağaç yanmaya başlarken gökgürültüsü ve yangın nedeniyle çevredekiler korkuya kapıldı.

KAFETERYADA MADDİ HASAR OLUŞTU

Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ağaca müdahale ederek söndürdü. Kimsenin zarar görmediği olayda, kafeteryanın bahçesindeki bazı masa ve sandalyelerde hasar oluştu.

Kaynak: haberinburada