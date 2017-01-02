

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, SUT'un muayene katılım paylarını düzenleyen 1.8.1. Maddesinde bazı değişiklik ve düzenlemeler 31.12.2016 tarihinde 29935 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı ve karar 1 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe girdi. Buna göre devlet hastanelerine gidenlerin muayene ücretleri 5 liradan 6 liraya, özel hastaneye gidenlerin muayene ücretleri ise 12 liradan 15 liraya yükseldi.







İşte o karar



Resmi Gazete'de karar böyle yayımlandı:







"24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.8.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (c) ve (ç) bentleri eklenmiştir.



“a) İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 6 (altı) TL



b) Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim



ve araştırma hastanelerinde 7 (yedi) TL”



“c) Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti



sunucularında 8 (sekiz) TL



ç) Özel sağlık hizmeti sunucularında 15 (onbeş) TL”



MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür."







“Devlet hastanelerinin yükü azaltılmalı”



Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Op. Dr. Reşat Bahat da muayenelerden alınan fark ücretinin yüksek olduğunu ifade ederken, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'ın sağlık ve sağlık hizmetleri konusunda ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Ancak SGK'nın belirlediği bu rakamlar çok yüksek. Bunun düşürülmesini talep ediyoruz. Vatandaş da bu rakamlardan memnun değil. Eczacılar da memnun değil, biz de memnun değiliz. Biz özel hastaneler olarak Türkiye'nin hastaneleri olmak istiyoruz. Sadece belirli bir sınıfın değil, sadece zenginlerin değil tüm orta sınıfın da hastaneleri olmak istiyoruz. Devlet hastanelerinde bedava muayene olunca onlara da çok yüklenme oluyor. Onların yükü zaten var. Bizim de onların yükünü almamız gerekiyor. Hasta yükünü azaltmamız gerekir. Bu şekilde olursa sağlığın kalitesi de artar diye düşünüyoruz” şeklinde görüş verdi.







kaynak:yenişafak