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hastanenin yeni doğan servisine fare girdi!

HASTANENİN YENİ DOĞAN SERVİSİNE FARE GİRDİ!

Şanlıurfa'da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde fare paniği yaşandı. Servise giren fareyi yakalamak için hemşire ve sağlık çalışanları seferber oldu.

Tarih : 14 Eylül 2017, 21:40
Puan Ver : Hastanenin Yeni Doğan Servisine Fare Girdi!(9/10)10


Şanlıurfa'da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde görülen canlı, "Bu kadarına pes" dedirtti.



YENİ DOĞAN SERVİSİNE FARE GİRDİ, KUVÖZLERİN ÜSTÜNE ÇIKTI



Olay, Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin yeni doğan bakım servisinde meydana geldi. Kentte yayın yapan 'Urfadabugun.com' isimli internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, hastanenin yeni doğan ünitesine giren bir fare bebeklerin tedavi amaçlı konulduğu kuvözlerin üzerinde görüldü.



FAREYİ YAKALAMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR



Fareyi gören hemşire durumu temizlik personeline bildirdi. Eline süpürge ve kürek alan personel servise giren fareyi yakalamak için kovalamacaya girdi. Zaman zaman çığlık, zaman zaman da kahkahaların atıldığı fare yakalama operasyonunda köşeye sıkıştırılan fare üzeri plastik kapla kapatılarak yakalandı.



HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI



Birkaç ay öncesine ait olduğu öne sürülen görüntülerin yaşandığı olayla ilgili hastane yönetimi açıklama yapmadı.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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