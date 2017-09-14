HASTANENİN YENİ DOĞAN SERVİSİNE FARE GİRDİ!
Şanlıurfa'da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde fare paniği yaşandı. Servise giren fareyi yakalamak için hemşire ve sağlık çalışanları seferber oldu.
Şanlıurfa'da özel bir hastanenin yeni doğan servisinde görülen canlı, "Bu kadarına pes" dedirtti.
YENİ DOĞAN SERVİSİNE FARE GİRDİ, KUVÖZLERİN ÜSTÜNE ÇIKTI
Olay, Atatürk Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir hastanenin yeni doğan bakım servisinde meydana geldi. Kentte yayın yapan 'Urfadabugun.com' isimli internet sitesinde yayınlanan görüntülerde, hastanenin yeni doğan ünitesine giren bir fare bebeklerin tedavi amaçlı konulduğu kuvözlerin üzerinde görüldü.
FAREYİ YAKALAMAK İÇİN SEFERBER OLDULAR
Fareyi gören hemşire durumu temizlik personeline bildirdi. Eline süpürge ve kürek alan personel servise giren fareyi yakalamak için kovalamacaya girdi. Zaman zaman çığlık, zaman zaman da kahkahaların atıldığı fare yakalama operasyonunda köşeye sıkıştırılan fare üzeri plastik kapla kapatılarak yakalandı.
HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILMADI
Birkaç ay öncesine ait olduğu öne sürülen görüntülerin yaşandığı olayla ilgili hastane yönetimi açıklama yapmadı.
Kaynak: haberinburada
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