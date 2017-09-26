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HASTANIN KARNINDA 25 CM'LİK MALA UNUTAN DOKTORA 7,5 YIL İSTENİYOR


Hastanın karnında 25 cm'lik mala unutan doktora 7,5 yıl isteniyor
Tarih : 26 Eylül 2017, 12:00
Puan Ver : Hastanın Karnında 25 Cm'lik Mala Unutan Doktora 7,5 Yıl İsteniyor(10/10)6

İstanbul'da ameliyat esnasında hastanın karnında alet unutan doktora 7,5 yıl hapis isteniyor.



KARNINDA EKARTÖR UNUTTULAR



İstanbul'da geçirdiği ameliyat sonrası vücudunda organları birbirinden ayırmaya yarayan *ekartör cihazı unutulan 35 yaşındaki Fatma S.'nin şikâyeti üzerine olayda ihmali olan doktor ve hemşire hakkında dava açıldı.



4 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI



Olay, geçtiğimiz aylarda yaşandı. Kasığındaki şiddetli ağrı nedeniyle İstanbul'da bir hastaneye başvuran Fatma S.'nin dalağının patladığı ve iç kanamasının olduğu belirlendi. Acilen ameliyata alınan genç kadın 4 gün yoğun bakımda kaldı.



45 GÜNDE İYİLEŞEMEDİ



Taburcu edilen kadın ameliyatın üzerinden 45 gün geçmesine rağmen iyileşmiyor, yürümekte dahi zorlanıyordu.



PSİKİYATRASEVK ETTİLER



Yeniden hastaneye başvuran Fatma S., iddiaya göre psikiyatr servisine sevk edildi. Muayene sonucu psikolojik bir problemi olmadığına dair rapor verildi.



YENİDEN ACİLE BAŞVURUNCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Ağrılarında bir azalma olmayan kadın yeniden acil servise başvurdu. Yapılan tetkiklerde genç kadının karnında 25 cm'lik bir aletin olduğu ortaya çıktı. Alet başka bir hastanede operasyonla çıkarıldı. Sağlık Bakanlığı'nı arayarak yardım isteyen Fatma S., doktor ve hastane yetkililerinden şikâyetçi oldu.



İKİSİ DE KUSURLU ÇIKTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sağlık Bakanlığı'na yazı yazılarak doktorun ve hemşirenin olayda kusuru olup olmadığının rapor edilmesini istedi. Bakanlık tarafından doktorların kusurunun var olduğuna dair rapor gelmesi ardından Doktor Ahmet K. ve hemşire Kader L. hakkında 7.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



* Ekartör, genellikle cerrahi operasyonlar sırasında hedef organ ya da dokuya ulaşabilmek amacıyla kullanılan bir araca verilen isimdir.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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