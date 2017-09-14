Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'e müdahalesi konuşulurken, Afrin sınırının sıfır noktasındaki hudut karakollarına topçu bataryaları ile komando birlikleri sevk ediliyor.

SURİYE SINIRINA 4 OBÜS GÖNDERİLDİ

Son birkaç aydır Suriye sınırına yapılan mühimmat sevkiyatlarının yanında bugün akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesinde personel takviyesi ve 4 obüs Suriye sınırına sevk edildi.

SINIRDAKİ KARAKOLLARA KONUŞLANDIRILDI

Kent merkezinden geçen tırlar üzerindeki obüsler, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına konuşlandırıldığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada