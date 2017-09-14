HATAY'DA SINIR BÖLGESİNE OBÜS SEVKİYATI YAPILDI!
Türkiye'nin, terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Afrin'e müdahalesi konuşulurken, Afrin sınırının sıfır noktasındaki hudut karakollarına topçu bataryaları ile komando birlikleri sevk ediliyor.
SURİYE SINIRINA 4 OBÜS GÖNDERİLDİ
Son birkaç aydır Suriye sınırına yapılan mühimmat sevkiyatlarının yanında bugün akşam saatlerinde Kırıkhan ilçesinde personel takviyesi ve 4 obüs Suriye sınırına sevk edildi.
SINIRDAKİ KARAKOLLARA KONUŞLANDIRILDI
Kent merkezinden geçen tırlar üzerindeki obüsler, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına konuşlandırıldığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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