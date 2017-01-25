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havai fişek deposunda patlama: 6 ölü, 1 yaralı

HAVAİ FİŞEK DEPOSUNDA PATLAMA: 6 ÖLÜ, 1 YARALI

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bir havai fişek deposunda yaşanan patlama ve yangın nedeniyle 6 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Tarih : 25 Ocak 2017, 09:33
Puan Ver : Havai Fişek Deposunda Patlama: 6 Ölü, 1 Yaralı(8/10)7


Şinhua ajansının haberine göre, patlama eyaletin Yüeyang kentindeki bir binada bulunan havai fişek deposunda gerçekleşti.



Patlama sonucu çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise hafif yaralandı.



Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.



Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bir müşterinin yaktığı çatapatın tetiklemesinden kaynaklandığı belirtilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:sabah








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