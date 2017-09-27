Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, havalimanlarının Bağdat yönetimine teslim edilmesi talebini reddetti. Bağdat, 3 gün süre vermişti.

BAĞDAT "3 GÜN İÇİNDE TESLİM ET" DEMİŞTİ

Irak Milli Güvenlik Kurulu, geçtiğimiz gün Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında toplanmış ve sonrasında yapılan açıklamada, Irak hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemek istediği referandumun tek taraflı adım olduğunu belirterek, tüm sınır kapılarını ve havalimanlarını 3 gün içersinde Bağdat'a teslim etmesini istediğini belirtmişti.

HAVALİMANI MÜDÜRÜ: GERÇEKÇİ VE UYGULANABİLİR DEĞİL

Barzani destekli haber ajansı Rûdaw'a konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telar Faik, uluslararası yasalara göre, Kuzey Irak'taki havalimanlarının merkezi hükümete bağlı olduğunu ve uçuşları durdurabileceklerini belirtmişti.

Telar Faik, "Bağdat'ın söz konusu talebi gerçekçi ve uygulanabilir değil. Merkezi hükümetin memurlarının, bölgedeki havalimanlarında çalışması mantıklı değil" dedi.

Kaynak: haberinburada