HAVUZA DÜŞEN KOYUNUNU KURTARMAK İSTERKEN BOĞULARAK CAN VERDİ
Sulama havuzuna düşen koyununu kurtarmak için bir an bile düşünmeyen Niğdeli vatandaş, kendi canından oldu.
Niğde'de sulama havuzuna düşen koyununu kurtarmaya çalışan 48 yaşındaki Kadir Öztürk, boğularak öldü.
KOYUN KURTARILDI, SAHİBİNİN CESEDİ ÇIKARILDI
Bor İlçesi'ne bağlı Kavuklu Köyü Ovacık yolunda 6 metrelik sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak için suya giren Kadir Öztürk'ten haber alınmaması üzerine ailesi yardım istedi. Olay yerine, AFAD, UMKE ve Niğde itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda sulama havuzunda Kadir Öztürk'ün cesedine ulaşıldı. Öztürk'ün cesedi sudan çıkartılırken koyun kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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