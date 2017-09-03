Fenerbahçe İlk Transferini Gerçekleştirdi!
Rusya, Türk Akımı'na 3,2 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
30 Yıllık Balıkçı, Ağına Takılan 523 Kiloluk Orkinosu Görünce Şok Oldu
Mourinho'dan Ibrahimovic Açıklaması: Artık Sonuna Geldi
200 Yıllık İngiliz Devi Resmen Battı
Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!

Havuza Düşen Koyununu Kurtarmak İsterken Boğularak Can Verdi

HAVUZA DÜŞEN KOYUNUNU KURTARMAK İSTERKEN BOĞULARAK CAN VERDİ

Sulama havuzuna düşen koyununu kurtarmak için bir an bile düşünmeyen Niğdeli vatandaş, kendi canından oldu.

Tarih : 03 Eylül 2017, 15:50
Puan Ver : Havuza Düşen Koyununu Kurtarmak İsterken Boğularak Can Verdi(9/10)5

Niğde'de sulama havuzuna düşen koyununu kurtarmaya çalışan 48 yaşındaki Kadir Öztürk, boğularak öldü.

KOYUN KURTARILDI, SAHİBİNİN CESEDİ ÇIKARILDI

Bor İlçesi'ne bağlı Kavuklu Köyü Ovacık yolunda 6 metrelik sulama havuzuna düşen koyunu kurtarmak için suya giren Kadir Öztürk'ten haber alınmaması üzerine ailesi yardım istedi. Olay yerine, AFAD, UMKE ve Niğde itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin birlikte yürüttüğü çalışmalar sonucunda sulama havuzunda Kadir Öztürk'ün cesedine ulaşıldı. Öztürk'ün cesedi sudan çıkartılırken koyun kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Havuza  Düşen  Koyununu  Kurtarmak  İsterken  Boğularak  Can  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER