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HAYALİM 2 SENEDE ŞAMPİYONLUK DİYEN BÜLENT UYGUN, 5. MAÇTA İSTİFA ETTİ


Hayalim 2 Senede Şampiyonluk Diyen Bülent Uygun, 5. Maçta İstifa Etti
Tarih : 17 Eylül 2017, 23:50
Puan Ver : Hayalim 2 Senede Şampiyonluk Diyen Bülent Uygun, 5. Maçta İstifa Etti(7/10)3

Teknik Direktör Bülent Uygun'un Osmanlıspor kariyeri sona erdi.

Süper Lig kötü bir başlangıç yapan ve 5 maçta sadece 1 puan alabilen Osmanlıspor'da teknik direktör Bülent Uygun görevinden istifa etti.

"HAYALİM 2 YILDA ŞAMPİYONLUK"

Bülent Uygun, Osmanlıspor'un başına geçtiği tarihte "Hayalim 2 sene içinde Osmanlıspor'la şampiyon olmak." demişti. Takımın başında kötü bir performans sergileyen Uygun, 5. maçta görevi bıraktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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