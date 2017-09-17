HAYALİM 2 SENEDE ŞAMPİYONLUK DİYEN BÜLENT UYGUN, 5. MAÇTA İSTİFA ETTİ
Teknik Direktör Bülent Uygun'un Osmanlıspor kariyeri sona erdi.
Süper Lig kötü bir başlangıç yapan ve 5 maçta sadece 1 puan alabilen Osmanlıspor'da teknik direktör Bülent Uygun görevinden istifa etti.
"HAYALİM 2 YILDA ŞAMPİYONLUK"
Bülent Uygun, Osmanlıspor'un başına geçtiği tarihte "Hayalim 2 sene içinde Osmanlıspor'la şampiyon olmak." demişti. Takımın başında kötü bir performans sergileyen Uygun, 5. maçta görevi bıraktı.
Kaynak: haberinburada
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