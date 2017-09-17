Teknik Direktör Bülent Uygun'un Osmanlıspor kariyeri sona erdi.

Süper Lig kötü bir başlangıç yapan ve 5 maçta sadece 1 puan alabilen Osmanlıspor'da teknik direktör Bülent Uygun görevinden istifa etti.

"HAYALİM 2 YILDA ŞAMPİYONLUK"

Bülent Uygun, Osmanlıspor'un başına geçtiği tarihte "Hayalim 2 sene içinde Osmanlıspor'la şampiyon olmak." demişti. Takımın başında kötü bir performans sergileyen Uygun, 5. maçta görevi bıraktı.

Kaynak: haberinburada