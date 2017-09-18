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Hayranlarından, Saçlarını Siyaha Boyayan Burcu Biricik'e Çağrı: Sarıya Dön

HAYRANLARINDAN, SAÇLARINI SİYAHA BOYAYAN BURCU BİRİCİK'E ÇAĞRI: SARIYA DÖN

Burcu Biricik, radikal bir değişiklik yaparak havalı görünen sarı saçlarını siyaha boyattı. Hayranları, Bircik'in yeni saçlarını beğenmedi.

Tarih : 18 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Hayranlarından, Saçlarını Siyaha Boyayan Burcu Biricik'e Çağrı: Sarıya Dön(10/10)6

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı'nın başrol oyuncusu Burcu Biricik, dizinin bitmesinin ardından sarı saçlarını siyaha boyattı.

"SARIYA DÖN"

Sarı saçlarıyla oldukça havalı görünen Burcu Bircik, böyle bir değişiklik yapınca hayranları kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradı. Herkes, "Sarıya dön." diye demeden edemedi.

İşte Burcu Biricik'in önceki ve sonraki hali:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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