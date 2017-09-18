Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı'nın başrol oyuncusu Burcu Biricik, dizinin bitmesinin ardından sarı saçlarını siyaha boyattı.

"SARIYA DÖN"

Sarı saçlarıyla oldukça havalı görünen Burcu Bircik, böyle bir değişiklik yapınca hayranları kelimenin tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradı. Herkes, "Sarıya dön." diye demeden edemedi.

İşte Burcu Biricik'in önceki ve sonraki hali:

Kaynak: haberinburada