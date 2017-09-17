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HAYVAN YÜKLÜ KAMYONDA CAN PAZARI YAŞANDI


Hayvan Yüklü Kamyonda Can Pazarı Yaşandı
Tarih : 17 Eylül 2017, 09:30
Puan Ver : Hayvan Yüklü Kamyonda Can Pazarı Yaşandı(8/10)4

Balıkesir'in Susurluk ilçe çıkışında meydana gelen trafik kazasında içerisinde 225 tane hayvanın olduğu kamyon yola savruldu. Kazada onlarca hayvan telef olurken, çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekipleri hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Kaza sonrası bir çok hayvan can havliyle kaçmaya çalışırken, vatandaşlar ve trafik polisleri de kaçan hayvanları yakalamak için uzun süre uğraştı.

KAMYONDA 225 TANE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN VAR

İstanbul'dan Balıkesir'e hayvan nakliyatı yapan 34 EY 8516 plakalı araç sürücüsü Aytekin İnce Susurluk ilçesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yola devrildi. Kaza sonrası içerisinde 225 tane küçükbaş hayvanın olduğu kamyonda can pazarı yaşandı. Bir çok hayvan yola savrularak can verirken, bazı hayvanlar da kamyonun kasasında telef oldu. Trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde hayvanlar can havliyle kaçışarak trafiği bir birine katarken, vatandaşlar ise uzun süre hayvanları yakalamak için uğraştı. Kazada araç sürücüsü yara almazken, yanında bulunan şahıs ise ambulansla hastaneye götürüldü.

"BURADA ÇOK CANLI VAR"

Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulansın geldiği olay yerinde hayvanlar için kurtarma seferberliği başlatılırken, olay yerine gelen bayan bir vatandaşın da kamyonun kasasına girerek, "Burada çok canlı var. Yardım etsenize" demesi ise büyük dikkat çekti.

"HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN BAYA UĞRAŞTIK"

Kazayı yapan Aytekin İnce, "Tekirdağ'dan Balıkesir'e gidiyoruz. Kaza sonrası hayvanları kurtarmak için baya uğraştık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Arabada 225 tane hayvan vardı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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