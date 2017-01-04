Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

hazal kaya ekranlara geri dönüyor

HAZAL KAYA EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

‘Maral' dizisi final yaptıktan sonra ekranlardan uzak kalan Hazal Kaya'nın yeni dizi projesi belli oldu.

Tarih : 04 Ocak 2017, 09:47
Puan Ver : Hazal Kaya Ekranlara Geri Dönüyor(6.5/10)4


Hazal Kaya, Medyapım'ın aile temalı ‘Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında rol alacak.



‘Umutsuz Ev Kadınları'nın senaristi Meryem Gür'ün kaleminden ekrana yansıyacak yapımda güzel oyuncu, 'Fiona Gallaher' karakterini hayat verecek.



Kardeşlerin en büyüğü olan Fiona Gallagher, fedakar ve belayı üstüne çeken bir karakter olarak izleyiciyle buluşacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Hazal  Kaya  Ekranlara  Geri  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER