HAZAL KAYA EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
‘Maral' dizisi final yaptıktan sonra ekranlardan uzak kalan Hazal Kaya'nın yeni dizi projesi belli oldu.
Hazal Kaya, Medyapım'ın aile temalı ‘Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında rol alacak.
‘Umutsuz Ev Kadınları'nın senaristi Meryem Gür'ün kaleminden ekrana yansıyacak yapımda güzel oyuncu, 'Fiona Gallaher' karakterini hayat verecek.
Kardeşlerin en büyüğü olan Fiona Gallagher, fedakar ve belayı üstüne çeken bir karakter olarak izleyiciyle buluşacak.
kaynak:milliyet
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