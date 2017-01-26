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hazımsızlık ve mide şikayetlerini yok ediyor!

HAZIMSIZLIK VE MİDE ŞİKAYETLERİNİ YOK EDİYOR!

Sindirim sorunu yaşayanlar dikkat! Uzmanlar hemen ilaca sarılmak yerine doğal tedavilere başvurulmasını öneriyor.

Tarih : 26 Ocak 2017, 11:18
Puan Ver : Hazımsızlık Ve Mide Şikayetlerini Yok Ediyor!(10/10)17


Beslenme uzmanı Cassandra Barns, şişkinliğe karşı etkili olan gıdaları sıralıyor: "Elma sirkesi gaz ve mide bulantısı gibi hazımsızlık şikayetlerini giderir.



Lahana sindirimi kolaylaştırır. Sarımsak güçlü bir anti-bakteriyeldir. Enginar bağırsaklardaki iyi bakterileri besleyen probiyotik etkiye sahiptir. Zencefil ve kabak çekirdeği de çok yararlıdır."



 



kaynak:sabah









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