HDP MİLLETVEKİLİ DİLEK ÖCALAN'IN TWİTTER HESABI HACKLENDİ
HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın sosyal medya hesabı hacklendi. Hesabı ele geçirenler tarafından "Dayım Abdullah Öcalan'a idam istiyoruz hemen şimdi" şeklinde tweet atıldı.
HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın sosyal medya hesabı hacklendi.
ELE GEÇİRİLEN HESAPTAN "ÖCALAN'A İDAM" TWEETİ ATILDI
HDP Milletvekili Dilek Öcalan'ın ele geçirilen Twitter hesabından paylaşımlar yapıldı. Dilek Öcalan'ın hesabından 'Dayım Abdullah Öcalan'a idam istiyoruz hemen şimdi.' 'Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi fesh edilip acil ivedi bir şekilde Türkiye'ye bağlanmalıdır. Referandum saçmalığına son verilmelidir' ve 'Referandum kararını onaylamıyoruz. Bir karar alınacaksa Musul-Kerkük Türkiye'ye bağlanmalıdır' paylaşımları yapıldı.
HDP GENEL MERKEZİ HESABIN HACKLENDİĞİNİ DUYURDU
HDP Genel Merkezi sayfasından açıklama yapılarak, 'Urfa Milletvekilimiz Dilek Öcalan'ın Twitter hesabı kötü niyetli kişilerce ele geçirilmiştir. Son Tweet'lerin kendisiyle bir ilgisi yoktur' denildi.
Kaynak: haberinburada
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