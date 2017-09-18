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HDP'li Ayhan Bilgen'in Yeniden Tutuklanmasına Karar Verildi

HDP'Lİ AYHAN BİLGEN'İN YENİDEN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen' in aynı davadan yeniden tutuklanmasına karar verildi.

Tarih : 18 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : Hdp'li Ayhan Bilgen'in Yeniden Tutuklanmasına Karar Verildi(8/10)4

HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen için yeniden tutuklama kararı çıktı.

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında, avukatlarının talebi doğrultusunda 8 Eylül'de tahliye kararı verilmişti.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 ayrı suçtan hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Bilgen'in avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için tahliye talebi başvurusu yapmıştı. Bilgen'in tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme heyeti, milletvekili Bilgen'in tahliyesine karar vermişti.

İSTENEN CEZA

İddianamede, Bilgen hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "2911 Sayılı Yasaya Muhalefet" ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin "suç işlemeye tahrik" suçlarından 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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