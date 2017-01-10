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hdp'li başkan tutuklandı

HDP'Lİ BAŞKAN TUTUKLANDI

Van'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Başkale İlçe Başkanı Senar Yeşilırmak tutuklandı.

Tarih : 10 Ocak 2017, 12:03
Puan Ver : Hdp'li Başkan Tutuklandı(5/10)7


Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Yeşilırmak ve F.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Yeşilırmak, çıkarıldığı mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



F.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



 



kaynak:sabah








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