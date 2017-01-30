HDP'Lİ İKİ VEKİL HAKKINDA YAKALAMA KARARI!
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Ayhan Bilgen hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
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