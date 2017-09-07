HDP'Lİ SARIYILDIZ VE ÖZTÜRK'ÜN MİLLETVEKİLLİKLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ KARARI KESİNLEŞTİ
AYM, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin kararın iptal istemini reddetti.
Anayasa Mahkemesi, TBMM Genel Kurulunun HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin kararının iptal istemini reddetti.
AYM'YE BAŞVURMUŞLARDI
HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin kararın iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.Başvuruyu gündem toplantısında ele alan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, TBMM Genel Kurulunun Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliklerini düşüren kararının anayasa, ilgili kanun ve içtüzüğe uygun olduğuna hükmederek, iptal istemini reddetti.
324 KABUL, 20 RET OYUYLA MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLDÜFaysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekillikleri "devamsızlık" nedeniyle düşürülmüştü.Her iki ismin ekim, kasım ve aralık 2016'da, beşer birleşimi aşan devamsızlıkları nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi yönündeki TBMM tezkereleri 27 Temmuz'da oylanmıştı.Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekillikleri, TBMM Genel Kurulundaki oylama sonucunda TBMM içtüzüğü gereği üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oyla düşürülmüştü.Faysal Sarıyıldız için yapılan oylamaya 357 milletvekili katılmış, 328 kabul, 29 ret oyu verilmişti. Tuğba Hezer Öztürk hakkındaki oylamada 344 milletvekili yer almış, 324 kabul, 20 ret oyu kullanılmıştı.Anayasa'nın 85. maddesine göre, milletvekilliğinin düşmesine Anayasa'nın 84. maddesinin 1, 3 veya 4. fıkralarına göre karar verilmesi hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak 7 gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın Anayasa, kanun veya içtüzüğe aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurabiliyor. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini 15 gün içinde kesin karara bağlıyor.Yüksek Mahkemenin bu kararıyla Sarıyıldız ve Öztürk'ün milletvekilliklerinin düşmesi kararı kesinleşti.
Kaynak: haberinburada
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