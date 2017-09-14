HDP'Lİ TUĞLUK'UN ANNESİNİN CENAZESİNDE ÇIKAN OLAYLARA, BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMA
HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi sırasında gerginlik yaşanmıştı ve cenaze defnedildiği mezardan çıkarılmıştı. Olayla ilgili başsavcılık soruşturma başlattı.
Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlattı.
BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR
Ankara'daki olaya ilişkin konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Şahıslarla alakalı adli tahkikat başlatılmıştır. Soruşturma yürütülüyor, onlar konusunda işlemler yapılacak" açıklamasında bulunmuştu.
VALİLİK ADLİ VE İDARİ İŞLEM BAŞLATILDIĞINI DUYURMUŞTU
Ankara Valiliği'nce, eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinin defninde yaşanan olaylara yönelik adli ve idari işlemlerin başlatıldığı belirtilmişti.
CENAZEDE NELER YAŞANMIŞTI?
Aysel Tuğluk'un hayatını kaybeden annesi Hatun Tuğluk'un Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesi Mezarlığı'na defnedilmesi sırasında olaylar çıktı. Mahalle sakinleri, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi'nde yapılan törenin ardından İncik'e getirilen cenazenin buradaki kabristana defnedilmesine engel oldu.
Yaşanan gerginliğin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaylar üzerine definden vazgeçen aile fertleri, cenazeyi defnettikleri kabirden çıkarıp, Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevine götürdü.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve emniyet yetkilileri, olayların büyümesi üzerine devreye girdi. Gölbaşına gelen Soylu ve Topaca, mahalleliye itidal çağrısında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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