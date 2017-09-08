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HDP'Lİ ZİYA PİR MAHKEMEDE GERİ ADIM ATTI: BUGÜN OLSA O SÖZLERİ KULLANMAM


HDP'li Ziya Pir Mahkemede Geri Adım Attı: Bugün Olsa O Sözleri Kullanmam
Tarih : 08 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : Hdp'li Ziya Pir Mahkemede Geri Adım Attı: Bugün Olsa O Sözleri Kullanmam(9/10)5

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, hakkında "kamu çalışanına görevinden dolayı hakaret" suçundan açılan davada çıkarılan "zorla getirme" kararı nedeniyle mahkemeye gelerek ifade verdi.

Pir, Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesince önceki celse çıkartılan "zorla getirme" kararının uygulanmaması için duruşma gününden önce mahkemeye gelerek ifade verdi.

"BUGÜN OLSA O SÖZLERİ KULLANMAM"

Yurt dışında olduğu için daha önceki duruşmaya katılamadığını iddia eden Ziya Pir, üzerine isnat edilen suçlamaya karşı ifade verdi.

Pir, basın açıklamasında söz konusu nöbetçi savcı hakkında hakaret içeren sözlerine ilişkin olarak, "Bugün olsa o sözleri kullanmam. Hakaret içerikli bir söz olduğunu bilmiyordum." dedi.

2 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Mahkeme heyeti, ifadesi alındığı için Pir hakkında çıkarttığı "zorla getirme" emrinin kaldırılmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Diyarbakır Adliyesi önünde 1 Ekim 2015'te yapılan gözaltına alınma işlemine yönelik düzenlenen basın açıklamasında nöbetçi savcıya "Sarayın soytarı adayı" diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Ziya Pir hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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