HDP'Lİ ZİYA PİR MAHKEMEDE GERİ ADIM ATTI: BUGÜN OLSA O SÖZLERİ KULLANMAM
HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, hakkında "kamu çalışanına görevinden dolayı hakaret" suçundan açılan davada çıkarılan "zorla getirme" kararı nedeniyle mahkemeye gelerek ifade verdi.
Pir, Diyarbakır 7. Asliye Ceza Mahkemesince önceki celse çıkartılan "zorla getirme" kararının uygulanmaması için duruşma gününden önce mahkemeye gelerek ifade verdi.
"BUGÜN OLSA O SÖZLERİ KULLANMAM"
Yurt dışında olduğu için daha önceki duruşmaya katılamadığını iddia eden Ziya Pir, üzerine isnat edilen suçlamaya karşı ifade verdi.
Pir, basın açıklamasında söz konusu nöbetçi savcı hakkında hakaret içeren sözlerine ilişkin olarak, "Bugün olsa o sözleri kullanmam. Hakaret içerikli bir söz olduğunu bilmiyordum." dedi.
2 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
Mahkeme heyeti, ifadesi alındığı için Pir hakkında çıkarttığı "zorla getirme" emrinin kaldırılmasını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.
Diyarbakır Adliyesi önünde 1 Ekim 2015'te yapılan gözaltına alınma işlemine yönelik düzenlenen basın açıklamasında nöbetçi savcıya "Sarayın soytarı adayı" diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Ziya Pir hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar