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HDP'NİN DİYARBAKIR MİTİNGİNE VALİLİKTEN İZİN ÇIKTI


HDP'nin Diyarbakır Mitingine Valilikten İzin Çıktı
Tarih : 14 Eylül 2017, 23:50
Puan Ver : Hdp'nin Diyarbakır Mitingine Valilikten İzin Çıktı(5/10)1

HDP, pazar günü Diyarbakır'da miting yapacak. OHAL sebebiyle yapılıp yapılamayağı tartışılan miting için valilikten izin çıktı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADILAR: VALİLİK İZİN VERDİ

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Cabbar Leygara, 17 Eylül pazar günü Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenleyecekleri mitinge valiliğin izin verdiğini söyledi. Leygara, sosyal medya hesabından valiliğin izin verdiğine dair yazıyı paylaştı.

İzin yazısında şu ifadelere yer verildi:

17.09.2017 Pazar günü 15.00-18.00 saatleri arasında ilimiz İstasyon Meydanı'nda 'Vicdan, Adalet ve Demokrasi' mitingi adı altında etkinlik düzenleme isteğine ilişkin 25.08.2017 tarihli bildirimiz ve ekleri incelenmiştir. Bahse konu etkinliğin 17.09.2017 Pazar günü 15.00-18.00 saatleri arasında ilimiz İstasyon Meydanı'nda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre düzenlenmesi, Valilik makamının 2017/2665 sayılı olurları ile uygun görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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