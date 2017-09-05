Diyarbakır Valili'ğinden Lice'de devam eden terör operasyonuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada HDP'li milletvekilleri tarafından yapılan, operasyonda sivillerin öldürüldüğü yönündeki iddialar yalanlandı.

"2 TERÖRİST TESPİT EDİLDİ"

İşte Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklama:

İlimiz Lice ilçesi Bağlan Köyü'nde 03 Eylül 2017 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon ile ilgili bazı basın yayım organlarında HDP Milletvekillerince yapılan ve gerçekleri çarpıtan açıklamalar karşısında aşağıdaki bilgilerin paylaşılması gerekli görülmüştür.

Diyarbakır ili Lice ilçesi Bağlan Köyü'ndeki bir şahsın konutuna 03 Eylül 2017 Pazar günü saat 16.00 sıralarında 2 teröristin geldiği ve söz konusu evde çuval içerisinde silah ve mühimmat bulunduğu yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine, BTÖ mensuplarını arayıp bulmak ve etkisiz hale getirmek maksadıyla, aynı gün saat 20.00'dan itibaren operasyon icra edilmiştir.

BİR TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu operasyon esnasında, teröristlerin bulunduğu evin kuzeyindeki uygun bir arazi kesimine helikopterle inmekte olan operasyon birliklerine evde bulunan teröristlerce ateş açılmış, operasyon birliklerince söz konusu ateşe ateşle karşılık verilmiş, müteakiben evden çıkarak dere yatağına doğru kaçmakta olan 1 terörist, adet AK-47 Kaleşnikof P.Tf., (5) adet şarjör, (133) adet 5.45 mm çapında fişek, (2) adet el bombası, (1) adet boş tabanca şarjörü (kılıfıyla), (1) adet ses kayıt cihazı ve (1) adet şemsiye ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST 16 VATANDAŞI ŞEHİT ETMİŞ

Bu teröristin, (1988 Şırnak doğumlu, 2011 yılı Şırnak ili Beytüşşebap İlçesi kırsalı katılımlı) Dijvar (K) Mehmet Barkın isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu teröristin;

- 21 Eylül 2015 tarihinde, Dicle İlçe merkezindeki Kaymakamlık konutu, İlçe Emn.Md.lüğü Hizmet binası ve Zırhlı Cobra aracına roketatarlı saldırı,- 26 Aralık 2015 tarihinde, Ergani İlçe merkezindeki Kaymakamlık konutuna roketatarlı saldırı,- 16 Ocak 2016 tarihinde, Kocaköy İlçe J.K.lığına roketatarlı saldırı,- 05 Şubat 2016 tarihinde, Hani İlçesi Vezirboğazı bölgesindeki Üs bölgesine roketatarlı saldırı,- 18 Şubat 2016 tarihinde, Diyarbakır ili Dicle İlçesi Taşağıl Köyü yol ayrımındaki yol kontrol faaliyetinde görevli personele silahlı saldırı,- 21 Şubat 2016 tarihinde, Diyarbakır-Bingöl Karayolu, Çalıbükü Köyü mevkiinde yol kesme ve araç yağmalanması,- 01 Mayıs 2016 tarihinde, Dicle İlçe J.K.lığına patlayıcı madde yüklü araçlı saldırı neticesinde 1 personelin şehit edilmesi, (36) personelin yaralanması,- 12 Mayıs 2016 tarihinde, Diyarbakır ili Sur ilçesi Sarıkamış Köyü Dürümlü mezrasında patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi neticesinde, 16 vatandaşın şehit edilmesi, (23) vatandaşın yaralanması eylemlerini gerçekleştiren BTÖ mensupları arasında bulunduğu tespit edilmiştir. İddia edildiği ve çarpıtıldığının tam aksine sivil katliamın faili ve masum insanların katili terörist etkisiz hale getirilmiştir.

HELİKOPTERE ATEŞ AÇAN 2 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin bulunduğu evin doğu istikametine kaçışlarının önlenmesi amacıyla helikopterle inmekte olan ikinci grup operasyon birliklerine, helikopterden iniş esnasında teröristlerce ateş açılmış, "Terör örgütü üyeliği, kasten öldürme ve uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" olmak üzere 3 ayrı suçtan "ARANIYOR" kaydının yanı sıra üzerinde 1 adet el bombası bulunan Celal Yıldırım yanağından ve kafasından ağır yaralı halde, Bedri Yıldırım ise sağ olarak yakalanmıştır. Olay yerindeki 1 adet el bombası muhafaza altına alınmış, yaralı Celal Yıldırım, bölgeye gönderilen genel maksat helikopteri vasıtasıyla Bağlan Köyü'nden Lice Devlet Hastanesine, akabinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

YARALANAN İŞBİRLİKÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Teröristler ve bölücü terör örgütü PKK işbirlikçilerince, operasyon birliklerine helikopterlerden iniş esnası ve sonrasında ateş edilmekte iken köy içinde Münir Serin isimli BTÖ işbirlikçisi şahsın da sağ ayak kaval kemiğinden yaralı olduğunun tespit edilmesi üzerine, bölgeye gönderilen ambulans vasıtasıyla Bağlan Köyü'nden Lice Devlet Hastanesine, akabinde genel maksat helikopteri ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir.Teröristlerin bulunduğu ev mücavirinde 04 Eylül 2017 Pazartesi sabahı icra edilen temas araması neticesinde, (1) adet Glock marka tabanca, (10) kg toz esrar , (50) gr kubar esrar, (200) gr kenevir tohumu ve (1) adet hassas terazi ele geçirilmiştir.

Kaynak: haberinburada