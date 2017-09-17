HDP'liler Diyarbakır mitinginde buluştu. Saat 15.00'te başlayan mitinge katılanlar, alana girerken polis tarafından didik didik arandı.

DİYARBAKIR POLİSİNDEN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM

HDP'nin valilikten izin alarak düzenlediği mitinge katılım saat 15:00'te başladı. Alana sadece HDP flamaları alınırken, bazı katılımcıların cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. HDP milletvekillerinin de katıldığı miting, konuşmalarla devam etti.

Kaynak: haberinburada