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HDP'NİN KILIÇDAROĞLU'NA ÖZENEREK DÜZENLEDİĞİ MİTİNGTE OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI


HDP'nin Kılıçdaroğlu'na Özenerek Düzenlediği Mitingte Olağanüstü Güvenlik Önlemleri Alındı
Tarih : 17 Eylül 2017, 18:40
Puan Ver : Hdp'nin Kılıçdaroğlu'na Özenerek Düzenlediği Mitingte Olağanüstü Güvenlik Önlemleri Alındı(6/10)2

HDP'liler Diyarbakır mitinginde buluştu. Saat 15.00'te başlayan mitinge katılanlar, alana girerken polis tarafından didik didik arandı.

DİYARBAKIR POLİSİNDEN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM

HDP'nin valilikten izin alarak düzenlediği mitinge katılım saat 15:00'te başladı. Alana sadece HDP flamaları alınırken, bazı katılımcıların cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. HDP milletvekillerinin de katıldığı miting, konuşmalarla devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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