HDP'NİN KILIÇDAROĞLU'NA ÖZENEREK DÜZENLEDİĞİ MİTİNGTE OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
HDP'liler Diyarbakır mitinginde buluştu. Saat 15.00'te başlayan mitinge katılanlar, alana girerken polis tarafından didik didik arandı.
DİYARBAKIR POLİSİNDEN OLAĞANÜSTÜ ÖNLEM
HDP'nin valilikten izin alarak düzenlediği mitinge katılım saat 15:00'te başladı. Alana sadece HDP flamaları alınırken, bazı katılımcıların cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarını taşıdıkları görüldü. HDP milletvekillerinin de katıldığı miting, konuşmalarla devam etti.
Kaynak: haberinburada
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