Bursa'da "Heart" yazılı tişört giyen vatandaş, polise FETÖ üyesi olarak polise ihbar edildi.

FETÖ'NÜN "HERO"SUYLA KARIŞTIRMIŞLAR

Turistik Koza Han'da FETÖ üyelerinin giydiği "Hero" tişörtüyle bir vatandaşın gezdiği ihbarını alan polis ekipleri seferber oldu. Çarşıda "Hero" tişörtü giydiği iddia edilen Özkan Güngör'ü gözaltına aldı. Ancak tişörtte "Hero" değil, "Heart" yazılı olduğu anlaşıldı. İhbarda bulunan vatandaşların tişörtteki yazıyı yanlış okuması sonucu ifadesi alınan şahıs daha sonra serbest bırakıldı.

"VATANDAŞLAR BENİ İHBAR ETMİŞLER"

Tişörtündeki yazı yanlış okunduğu için bunların başına geldiğini ifade eden Özkan Güngör, "Üzerime giydiğim tişörtte İngilizce Heart yazıyordu. Kozahan'da gezerken vatandaşlar benim tişörtümdeki yazıyı Hero olarak okuyup ihbar etmişler. Bir anda polisleri karşımda görünce şaşırdım. Olayın yanlış anşılma olduğu ortaya çıkınca rahat nefes aldım" dedi.

Kaynak: haberinburada