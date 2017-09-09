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Her Şeyi Silen Alişan, Eda'nın Hazırladığı Doğum Günü Sürprizinin Videosuna Kıyamadı

HER ŞEYİ SİLEN ALİŞAN, EDA'NIN HAZIRLADIĞI DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİNİN VİDEOSUNA KIYAMADI

Alişan, Eda Erol ile ayrılmalarının ardından tüm fotoğrafları sosyal medyadan sildi. Ünlü türkücü, bir tek eski nişanlısının hazırladığı doğum günü sürprizinin videosunu silmedi.

Tarih : 09 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Her Şeyi Silen Alişan, Eda'nın Hazırladığı Doğum Günü Sürprizinin Videosuna Kıyamadı(7/10)3

Evlenecek gözüyle bakılan Alişan ve Eda Erol çiftinin ayrılığı herkesi şaşırttı. Alişan ayrılığın ardından sosyal medya hesabından hem Eda'yı hem de onunla olan tüm fotoğraflarını sildi. Ünlü türkücü doğum günü videosunu silmedi.

AKILLARA "YENİDEN BARIŞIRLAR MI?" SORUSU GELDİ

Alişan ayrılığın ardından sosyal medya hesabından Eda Erol'a ait bütün fotoğrafları sildi. Sadece bu videoya kıyamadı. Videoda Eda Erol'un, Alişan için organize ettiği doğum günü sürprizinin görüntüsü vardı. Bu durum akıllara "Yeniden barışırlar mı?" sorusunu getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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