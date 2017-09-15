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HERAKLES LAHDİ, 57 YIL ARADAN SONRA YENİDEN ANTALYA'DA!


Herakles Lahdi, 57 Yıl Aradan Sonra Yeniden Antalya'da!
Tarih : 15 Eylül 2017, 00:20
Puan Ver : Herakles Lahdi, 57 Yıl Aradan Sonra Yeniden Antalya'da!(6/10)2

Bakanlığın girişimleri sonuç verdi ve Herakles Lahdi, 57 yıl aradan sonra yeniden evinde.

3 TON 690 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ LAHİT, MÜZEYE GÖTÜRÜLDÜ

Dün İstanbul'a getirilen Herakles lahdi, bugün Antalya'ya götürüldü. Özel bir kutuda muhafaza edilen Herakles Lahdi, 2 bölme halinde havalimanının VIP girişine getirilerek basın mensuplarına gösterildi. Kapak kısmı bin 60, gövdesi ise 2 bin 630 kilo olan lahit daha sonra havalimanındaki kargo terminaline taşındı. Burada bir müddet tutulan lahit, özel bir araca yerleştirilerek güvenlik önlemleri altında sergileneceği Antalya Müzesi'ne götürüldü.

"KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ KONUSUNDA TİTİZ DAVRANIYORUZ"

Havalimanında açıklamalarda bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürü Yalçın Kurt, Türkiye'nin kültür varlıklarını koruması konusunda dünyadaki en hassas hafızaya sahip olan bir ülke olduğuna dikkat çekti. Bu tarz eserlerin ülke için önemine işaret eden Kurt, "Ülkemiz kültür varlıklarını korumasında çok titiz davranıyor" dedi.

22 EYLÜL'DE SERGİLENECEK

Antalya Müzesinde özel bir alanın oluşturulduğu lahit, 22 Eylül tarihinde Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşecek.

ANTALYA'DAN KAÇIRILMIŞTI, 2010'DA BULUNDU

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ndeki kaçak kazılar sırasında bulunan ve yurt dışına çıkarılan Herakles Lahdi, İsviçre'nin Cenevre Gümrüğünde 2010 yılında ele geçirildi. Açılan soruşturma sonucunda Türkiye'ye iade edilmesi 2015 yılında karar verilmiş ancak karşı tarafın temyiz itirazları sonucu süreç uzamıştı.

3 AY CENEVRE ÜNİVERSİTESİ'NDE SERGİLENDİ

Son olarak temyizin geri çekilmesiyle birlikte lahdin Türkiye'ye iadesi kararı tekrar onandı ve Bakanlık yetkilileri tarafından Cenevre'de teslim alındı. Cenevre Üniversitesi'nde 3 ay sergilenen lahit, 6 Eylül'de paketlenerek, gümrük alanına nakledildi. Resmi tatil nedeniyle bir süre gümrük deposunda bekletilen lahit, dün 22.30 sıralarında ise Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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