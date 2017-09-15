HERAKLES LAHDİ, 57 YIL ARADAN SONRA YENİDEN ANTALYA'DA!
Bakanlığın girişimleri sonuç verdi ve Herakles Lahdi, 57 yıl aradan sonra yeniden evinde.
3 TON 690 KİLO AĞIRLIĞINDAKİ LAHİT, MÜZEYE GÖTÜRÜLDÜ
Dün İstanbul'a getirilen Herakles lahdi, bugün Antalya'ya götürüldü. Özel bir kutuda muhafaza edilen Herakles Lahdi, 2 bölme halinde havalimanının VIP girişine getirilerek basın mensuplarına gösterildi. Kapak kısmı bin 60, gövdesi ise 2 bin 630 kilo olan lahit daha sonra havalimanındaki kargo terminaline taşındı. Burada bir müddet tutulan lahit, özel bir araca yerleştirilerek güvenlik önlemleri altında sergileneceği Antalya Müzesi'ne götürüldü.
"KÜLTÜR VARLIKLARIMIZ KONUSUNDA TİTİZ DAVRANIYORUZ"
Havalimanında açıklamalarda bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürü Yalçın Kurt, Türkiye'nin kültür varlıklarını koruması konusunda dünyadaki en hassas hafızaya sahip olan bir ülke olduğuna dikkat çekti. Bu tarz eserlerin ülke için önemine işaret eden Kurt, "Ülkemiz kültür varlıklarını korumasında çok titiz davranıyor" dedi.
22 EYLÜL'DE SERGİLENECEK
Antalya Müzesinde özel bir alanın oluşturulduğu lahit, 22 Eylül tarihinde Turizm ve Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleşecek.
ANTALYA'DAN KAÇIRILMIŞTI, 2010'DA BULUNDU
Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ndeki kaçak kazılar sırasında bulunan ve yurt dışına çıkarılan Herakles Lahdi, İsviçre'nin Cenevre Gümrüğünde 2010 yılında ele geçirildi. Açılan soruşturma sonucunda Türkiye'ye iade edilmesi 2015 yılında karar verilmiş ancak karşı tarafın temyiz itirazları sonucu süreç uzamıştı.
3 AY CENEVRE ÜNİVERSİTESİ'NDE SERGİLENDİ
Son olarak temyizin geri çekilmesiyle birlikte lahdin Türkiye'ye iadesi kararı tekrar onandı ve Bakanlık yetkilileri tarafından Cenevre'de teslim alındı. Cenevre Üniversitesi'nde 3 ay sergilenen lahit, 6 Eylül'de paketlenerek, gümrük alanına nakledildi. Resmi tatil nedeniyle bir süre gümrük deposunda bekletilen lahit, dün 22.30 sıralarında ise Türk Hava Yollarına (THY) ait kargo uçağıyla Atatürk Havalimanı'na getirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar