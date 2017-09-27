Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında duruşma salonuna gelirken 'Hero' tişörtü giyen Gökhan Güçlü ve tişörtü gönderen kız kardeşi Bahar Güçlü hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede sanıklar hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Gökhan Güçlü'nün kız kardeşi Bahar Güçlü tarafından gönderilen mektuba yer verildi. Mektupta, "Sana küçük bir hediye aldım. Üzerinde kahraman yazıyor. Sen bizim kahramanımızsın, sen bizim her şeyimizsin" yazısına da yer verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sanık Gökhan Güçlü ile ilgili olarak hazırlanan iddianamede, "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi, 'Terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek, ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır' hükmünü içermekte olup, şüpheli Gökhan Güçlü'nün eyleminin bu madde hükümlerine temas edip etmediğinin anlaşılabilmesi, dolayısıyla maddi gerçeğin tespit edilebilmesi amacıyla CMK'nın 160/1 maddesi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DURUŞMAYA GELİRKEN "HERO" TİŞÖRTÜ GİYMİŞTİ

Şüpheli Gökhan Güçlü'nün yargılandığı davanın özel durumundan faydalanmak amacıyla 13 Temmuz tarihindeki duruşmaya getirilirken ve duruşma sırasında üzerinde okunaklı bir şekilde 'Kahraman', bu yazının altında ise küçük boyutta 'Kahramanlar ölümsüzdür' anlamına gelen İngilizce ifadelerin yer aldığı belirtilen iddianamede, "Duruşma salonunda durumun fark edilmesi ile mahkeme heyeti tarafından yanında yedek tişört bulunduğu da anlaşılan şüphelinin tişörtü değiştirmeyi kabul etmediğini beyan ederek duruşmadan vareste tutulmayı talep ettiği hususları birlikte dikkate alındığında şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirdiği silahlı terör eylemini övmeye, başta kendisi olmak üzere bu eylem içerisinde yer alan kişileri 'Kahraman' olarak nitelendirerek söz konusu eylemi teşvik etmeye, bu eylemin mağduru olan Türk milletini rencide etmeye örgüt mensuplarına ise moral vermeye elverişli bir davranışta bulunarak, üzerine atılı Silahlı Terör Örgütü propagandası yapma suçunu işlediği yönünde hakkında kamu davası açılmasına yeterli şüphenin hasıl olduğu." denildi.

İddianamede ayrıca, eylemin basın ve yayın organlarınca haberleştirilmesinin şüpheli tarafından öngörülen ve istenen bir netice olması nedeniyle, şüpheli hakkında suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesine ilişkin artırım maddesinin de tatbik edilmesi gerektiği kanaatine varıldığı belirtildi.

TİŞÖRTÜ GÖNDEREN BAHAR GÜÇLÜ

Şüpheli Bahar Güçlü ile ilgili iddianamede ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeler hakkındaki yönetmeliğin 7. Maddesi gereğince en fazla 3 adet tişört bulundurulabileceğini, duruşmalar sırasında kardeşinin bu tişörtü giyeceğini bilecek durumda olduğuna yer verildi. İddianamenin devamında, "Tişörtün üzerindeki İngilizce mesajın ne anlama geldiğini bildiği gibi münhasıran bu mesajı ihtiva ettiği için söz konusu tişörtü kardeşine gönderdiğinin anlaşıldığı, şüpheli Bahar Güçlü'nün suçta kullanılan eşyayı temin etmek suretiyle Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma suçundan yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğu yönünde hakkında kamu davası açılmasına ilişkin şüphenin hasıl olduğu kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: haberinburada