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HERO TİŞÖRTÜ GİYEN FETÖ'CÜDEN PİŞKİN SAVUNMA: AKŞAM İZLEYİNCE GÜLDÜM


HERO Tişörtü Giyen FETÖ'cüden Pişkin Savunma: Akşam İzleyince Güldüm
Tarih : 14 Eylül 2017, 22:20
Puan Ver : Hero Tişörtü Giyen Fetö'cüden Pişkin Savunma: Akşam İzleyince Güldüm(8/10)4

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz gecesi düzenlenen suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

FETÖ'CÜ GÖKHAN GÜÇLÜ ESAS HAKKINDAKİ SAVUNMASINI YAPTI

Adliye binasındaki fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen davanın 5. duruşmasının 8. oturumunda, tutuklu sanık eski astsubay Gökhan Güçlü'ye esas hakkındaki savunması için söz verildi.

TİŞÖRT NEDENİYLE 20 GÜN HÜCRE CEZASI ALMIŞ

Daha önceki duruşmalara Türkçesi kahraman anlamına gelen İngilizce "Hero" yazılı tişörtle geldiği için tepki çeken sanık Güçlü, söz konusu tişörtü giydiği için 20 gün hücre cezası aldığını ve konuyla ilgili hakkında hazırlanan iddianamenin kendisine ulaştığını söyledi.

"13 TEMMUZ'DA ABLAM GÖNDERDİ"

Güçlü, tişörtü 13 Temmuz'da ablasının gönderdiğini ve cezaevini telefonla arayarak kendisine bilgi verdiğini belirtti.

"AKŞAM TELEVİZYONDA İZLEYİNCE GÜLDÜM"

Ablasının gönderdiği 3 tişörtten "Hero" yazılı olanı giyerek mahkemeye geldiğini kaydeden Güçlü, "Mahkemeye geldiğimizde protestocular olduğu için cezaevi aracından inmek istemedik. Ancak ekipler bizi zorla indirerek kameraların ve halkın önünden geçirdi. Tişörtle ilgili haberleri akşam televizyonlarda izlediğimde güldüm. 'Hero' hangi terör örgütünün, hangi propagandası oldu?" dedi.

MAHKEME BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Sanığın açıklamalarına tepki gösteren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, "Hero" tişörtü soruşturmasının kendi mahkemelerinin konusu olmadığını, onunla ilgili yargılama sürecinin devam ettiğini bildirdi. Sanığa, konuyla ilgili savunmasını orada sunmasını söyleyen Baştoğ, Güçlü'den burada esas hakkında savunma yapmasını istedi.

Baştoğ, sanığın, savunma hakkının kısıtlandığını iddia edip mahkeme heyetinin adil yargılama yapmadığını öne sürmesi üzerine, "Mahkeme huzurundasın, haddini bileceksin. Mahkeme adabına ve üslubuna uygun konuş." şeklinde uyarıda bulundu.

"HADDİNİ BİL VE MAHKEMEYİ İTHAM ETME"

Güçlü'nün mahkemeye yönelik sözlerini sürdürmesi üzerine kendisini yeniden uyaran Baştoğ, "Bize yönelik itham içeren hususları reddediyoruz. Haddini bileceksin. Haddini bil ve mahkemeyi itham etme. Biz hiç kimsenin baskısı altında değiliz. Bunu daha önce de defalarca söyledim. Haddini bil." şeklinde konuştu.

5 KİŞİ AÇIĞA ALINMIŞTI

Mahkemeye getirilirken giydiği "Hero" tişörtüyle gündeme gelen sanık Güçlü ve tişörtü kendisine gönderen kardeşi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kamu davası açılmıştı. Adalet Bakanlığının açtığı adli ve idari soruşturma kapsamında ise Muğla E Tipi Cezaevi İkinci Müdürü ile bir idare memuru, Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu tarafından da 3 infaz memuru açığa alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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