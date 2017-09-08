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'Hero' Tişörtünden Gözaltına Alınan Üniversiteli Gence Yarı Çıplak Sorgu

'HERO' TİŞÖRTÜNDEN GÖZALTINA ALINAN ÜNİVERSİTELİ GENCE YARI ÇIPLAK SORGU

Antalya'da daha önce FETÖ'cülerin giyindiği 'Hero' yazılı tişörtün aynısını giyen üniversiteli genç, polis merkezinde tişörtü çıkarılarak yarı çıplak halde 3 saat ifade verdi.

Tarih : 08 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : 'hero' Tişörtünden Gözaltına Alınan Üniversiteli Gence Yarı Çıplak Sorgu(8/10)4

Antalya'da üniversite öğrencisi 24 yaşındaki B.Ö., 'Hero' yazılı tişört giydiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis merkezinde üzerindeki tişörtü çıkarılan B.Ö., 3 saat boyunca yarı çıplak ifade verdi.

İHBAR ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI

Kaleiçi Yat Limanı'nda dün saat saat 20.00 sıralarında bir kişinin 'Hero' yazılı tişört giydiğinin ihbar edilmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Üzerinde 'Hero' yazılı tişört bulunan genç gözaltına alınarak sorgu için Yenikapı Polis Merkezi'ne götürüldü.

ÜST KISMI ÇIPLAK HALDE POLİS ARACINA BİNDİRİLDİ

Polis merkezinde üzerindeki tişört çıkarılan ve adının B.Ö. olduğu öğrenilen gence gözaltına alınma gerekçesinin giydiği tişörtteki 'Hero' yazısı olduğu anlatıldı. Neden bu tişörtü giydiği sorulan B.Ö., Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bir bağı olmadığını, İzmir'de oturduğunu ve Akdeniz Üniversitesi'nde turizm bölümünde öğrenci olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 saat polis merkezinde ifade veren B.Ö., daha sonra sağlık kontrolü için Ticaret Borsası Semt Polikliniği'ne götürüldü. B.Ö. üst kısmı çıplak halde polis aracına bindirildi.

GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

B.Ö.'yü sağlık kontrolü için semt polikliniğine götüren polis ekipleri, poliklinik girişinde "Rahatsız oluyor" gerekçesi ile görüntü alınmasına izin vermedi.

Sağlık kontrolünün ardından tekrar Yenikapı Polis Merkezi'ne götürülen B.Ö., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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