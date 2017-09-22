İzmir'de, Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, Kaya'nın sosyal medya hesabından 'HERO' yazısıyla bir fotoğraf paylaştığı öğrenildi.

3 YILDIR GÖREVDEYDİ

Edinilen bilgiye göre, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya'yı gözaltına aldı. 2014 yılından beri ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini yürüten Kaya'nın, ilçe emniyet müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

HERO YAZISIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Öte yandan, söz konusu kişinin sosyal medya hesabında taş üzerine sprey boyayla yazılmış 'HERO' yazısı önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

FETÖ'CÜ TERÖRİST MAHKEMEYE "HERO" TİŞÖRTÜYLE GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı dava sırasında tutuklu bir sanık, üzerinde 'HERO' (kahraman) yazan bir tişört ile duruşmaya gelmişti. Bu durum Türkiye'nin gündemine otururken, Türkiye'nin dört bir yanında da 'HERO' tişörtü giyenler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: haberinburada