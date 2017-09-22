Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

HERO yazısıyla fotoğraf paylaşan Milli Eğitim Müdürü gözaltına alındı

HERO YAZISIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya hesabından kayalara yazdığı "HERO" yazısıyla çektiği fotoğrafı paylaşan Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya gözaltına alındı.

Tarih : 22 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Hero Yazısıyla Fotoğraf Paylaşan Milli Eğitim Müdürü Gözaltına Alındı(9/10)5

İzmir'de, Seferihisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınırken, Kaya'nın sosyal medya hesabından 'HERO' yazısıyla bir fotoğraf paylaştığı öğrenildi.



3 YILDIR GÖREVDEYDİ



Edinilen bilgiye göre, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya'yı gözaltına aldı. 2014 yılından beri ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini yürüten Kaya'nın, ilçe emniyet müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.





HERO YAZISIYLA FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ



Öte yandan, söz konusu kişinin sosyal medya hesabında taş üzerine sprey boyayla yazılmış 'HERO' yazısı önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.





FETÖ'CÜ TERÖRİST MAHKEMEYE "HERO" TİŞÖRTÜYLE GELMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı dava sırasında tutuklu bir sanık, üzerinde 'HERO' (kahraman) yazan bir tişört ile duruşmaya gelmişti. Bu durum Türkiye'nin gündemine otururken, Türkiye'nin dört bir yanında da 'HERO' tişörtü giyenler gözaltına alınmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hero  Yazısıyla  Fotoğraf  Paylaşan  Milli  Eğitim  Müdürü  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER