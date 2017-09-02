HİDAYET MAÇTA HAKEME PATLADI
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye - Rusya maçında hakemin Rusya lehine verdiği kararlar sonrası çok sinirlendi.
Karşılaşmayı kenardan takip eden TBF Başkanı Türkoğlu, hakemlerin özellikle üçüncü çeyrekte Rusya lehine verdiği anlamsız kararlar sonrası çılgına döndü.
Sık sık saha kenarındaki yerinden kalkan Türkoğlu, hakemlere sözlü olarak tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar