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HİDAYET MAÇTA HAKEME PATLADI


Hidayet maçta hakeme patladı
Tarih : 02 Eylül 2017, 10:10
Puan Ver : Hidayet Maçta Hakeme Patladı(6/10)2

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye - Rusya maçında hakemin Rusya lehine verdiği kararlar sonrası çok sinirlendi.

Karşılaşmayı kenardan takip eden TBF Başkanı Türkoğlu, hakemlerin özellikle üçüncü çeyrekte Rusya lehine verdiği anlamsız kararlar sonrası çılgına döndü.

Sık sık saha kenarındaki yerinden kalkan Türkoğlu, hakemlere sözlü olarak tepki gösterdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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