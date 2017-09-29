Hindistan'da bir tren istasyonunun üst geçidinde kalabalık nedeniyle meydana gelen izdihamda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ÜST GEÇİTTE SIKIŞIP KALDILAR

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Elphinstone Caddesi ve tren istasyonunu birbirine bağlayan üst geçitte kalabalık nedeniyle izdiham meydana geldi. İzdihamda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İşte Hindistan'da tren istasyonunda yaşanan korku dolu anlar:

Kaynak: haberinburada