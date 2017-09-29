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Hindistan'da görülmemiş izdiham! 21 kişi ezilerek can verdi

HİNDİSTAN'DA GÖRÜLMEMİŞ İZDİHAM! 21 KİŞİ EZİLEREK CAN VERDİ

Hindistan'da bir tren istasyonunun üst geçidinde kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Üst geçitte kalabalığın arasında sıkışan 21 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Tarih : 29 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Hindistan'da Görülmemiş İzdiham! 21 Kişi Ezilerek Can Verdi(8/10)4

Hindistan'da bir tren istasyonunun üst geçidinde kalabalık nedeniyle meydana gelen izdihamda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

ÜST GEÇİTTE SIKIŞIP KALDILAR

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Elphinstone Caddesi ve tren istasyonunu birbirine bağlayan üst geçitte kalabalık nedeniyle izdiham meydana geldi. İzdihamda en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İşte Hindistan'da tren istasyonunda yaşanan korku dolu anlar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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