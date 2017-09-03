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Hindistan'da İnek Kesmek İsteyen 4 Arakanlı Linç Edilmek İstendi

HİNDİSTAN'DA İNEK KESMEK İSTEYEN 4 ARAKANLI LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Hindistan'da Kurban Bayramı dolayısıyla inek kesmek isteyen Arakanlı Müslüman aileler, ineklerin kutsal sayıldığı bölgedeki köylüler tarafından linç edilmek istendi.

Tarih : 03 Eylül 2017, 14:40
Puan Ver : Hindistan'da İnek Kesmek İsteyen 4 Arakanlı Linç Edilmek İstendi(6/10)2

Hindistan'ın kuzeyindeki Haryana eyaletinde Kurban Bayramı dolayısıyla inek kesmek isteyen Arakanlı Müslüman aileler saldırıya uğradı. Çıkan olaylarda Arakanlı 4 kişi yaralandı.

45 AİLE, KURBANLIK İNEK SATIN ALDI

Yerel basındaki haberlere göre, Haryana'ya bağlı Mujeri köyünde yaşayan Arakanlı Müslüman 45 aile, dini ibadetlerini yerine getirmek için kurbanlık olarak iki inek aldı ancak ineklerin Hindu inancında kutsal sayılması nedeniyle bölgedeki Hint köylüler duruma tepki gösterdi.Arakanlı Müslüman Şakir Ahmet, aralarında para toplayarak aldıkları ineklerin kesilmesine karşı çıkan Hint köylülere, kurbandan vazgeçtiklerini, inekleri götürüp pazarda satacaklarını söylediklerini anlattı.

KÖYLÜLER, MÜSLÜMANLARI LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Buna rağmen 15-20 Hint köylünün yaşadıkları bölgeye gelerek inekleri serbest bıraktığını belirten Ahmet, köylülerin Arakanlı Müslümanları linç etme girişiminde 4 kişinin yaralandığını dile getirdi.Ülkede yakın dönemde, özellikle Müslüman azınlık, hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle çok sayıda nefret saldırısına maruz kalmıştı.

BÖLGEDE İNEK ÖLDÜRMENİN CEZASI BULUNUYOR

Cüneyt Han adlı 16 yaşındaki Müslüman genç, haziran ayında Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı bahanesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Nüfusun çoğunluğunu Hinduların oluşturduğu ülkede birçok eyalette inek öldürmeyi hapisle cezalandıran yasalar mevcut. Bu tip düzenlemeler Müslüman azınlığın dini vecibesi kurban kesmeye de yasak getirdiğinden toplumsal ihtilafa sebep oluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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