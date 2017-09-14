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Hindistan'da Tekne Alabora Oldu: 19 Ölü, 31 Kayıp!

HİNDİSTAN'DA TEKNE ALABORA OLDU: 19 ÖLÜ, 31 KAYIP!

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Yamuna Nehri'nde kapasitenin üzerinde yolcu taşıyan tekne alabora oldu. 19 kişi hayatını kaybetti, kayıp 31 kişi aranıyor.

Tarih : 14 Eylül 2017, 13:20
Puan Ver : Hindistan'da Tekne Alabora Oldu: 19 Ölü, 31 Kayıp!(6/10)2

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletindeki Yamuna Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi.

Üst Düzey Emniyet Yetkilisi Ram Kumar, yaptığı açıklamada, teknenin sabah saatlerinde Baghpat kasabası yakınlarında alabora olduğunu bildirdi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 31 YOLCU KAYIP

Teknedeki en az 10 kişinin yüzerek karaya ulaştığını kaydeden Kumar, nehirden 19 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, kayıp 31 yolcuyu arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü ifade etti.

YOLCU SAYISI KAPASİTEYİ AŞMIŞ

Bölgede görevli Hakim Bhawani Singh de yaptığı açıklamada, söz konusu teknenin 35 yolcu kapasiteli olduğuna işaret ederek, olayın tekneye gereğinden fazla yolcu alınması sonucu meydana geldiğini düşündüklerini söyledi.

Ülkede, teknelerin kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıması nedeniyle benzer kazalara sık sık rastlanıyor. Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinin başkenti Patna yakınlarında ocak ayında meydana gelen tekne kazasında 21 kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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