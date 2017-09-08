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Hırsızlardan alarmı atlatmak için akılalmaz kurnazlık!

HIRSIZLARDAN ALARMI ATLATMAK İÇİN AKILALMAZ KURNAZLIK!

Sivas'ta özel düzenekli çantayla iş yerlerinden hırsızlık yapan Moğolistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 08 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Hırsızlardan Alarmı Atlatmak İçin Akılalmaz Kurnazlık!(5/10)1

Sivas'ta özel düzenekli çantayla iş yerlerinden hırsızlık yapan Moğolistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

13 BİN TL DEĞERİNDE EŞYA ÇALDILAR

Gültepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezindeki giyim mağazasında sayım yapan görevliler, 13 bin lira değerinde giysi çalındığını tespit etti. Bilgi verilmesi üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik, Dolandırıcılık ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıtlarda, biri kadın 4 kişinin çaldıkları malzemeleri bir çantaya koyarak mağazadan uzaklaştıklarını belirledi. Şüphelilerin Üçlerbey Mahallesi'ndeki bir marketten de alkollü içki çaldıkları tespit edildi. Alışveriş merkezinde müşteri gibi mağazada gezen şüpheliler üzerinde gözlem yapan ekipler, yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen biri kadın 4 kişiyi takibe aldı. Polisler, güvenlik kameralarından eşkallerini belirledikleri Moğolistan uyruklu A.G, G.B, M.G. ve U.D'yi yakaladı.

SAHTE KİMLİK KULLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, kendilerini gizlemek amacıyla Türkiye'de oturma izni bulunan Moğolistan uyruklu kişilerin kimliklerini kopyalayarak sahte kimlik kullandıkları öğrenildi.

ÇANTAYA ALÜMİNYUM FOLYO SARMIŞLAR

Şüphelilerin, alarmları sökülmemiş faturasız giysi ve alkollü içkileri iç içe naylon sarılmış ve en alt kısmı alüminyum folyo kaplı özel düzenekli çanta kullanarak çaldıkları, bu sayede çıkıştaki alarm cihazlarının ikaz vermediği belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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