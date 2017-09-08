HIRSIZLARDAN ALARMI ATLATMAK İÇİN AKILALMAZ KURNAZLIK!
Sivas'ta özel düzenekli çantayla iş yerlerinden hırsızlık yapan Moğolistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Sivas'ta özel düzenekli çantayla iş yerlerinden hırsızlık yapan Moğolistan uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
13 BİN TL DEĞERİNDE EŞYA ÇALDILAR
Gültepe Mahallesi'ndeki alışveriş merkezindeki giyim mağazasında sayım yapan görevliler, 13 bin lira değerinde giysi çalındığını tespit etti. Bilgi verilmesi üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik, Dolandırıcılık ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri mağazanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kayıtlarda, biri kadın 4 kişinin çaldıkları malzemeleri bir çantaya koyarak mağazadan uzaklaştıklarını belirledi. Şüphelilerin Üçlerbey Mahallesi'ndeki bir marketten de alkollü içki çaldıkları tespit edildi. Alışveriş merkezinde müşteri gibi mağazada gezen şüpheliler üzerinde gözlem yapan ekipler, yabancı uyruklu oldukları tahmin edilen biri kadın 4 kişiyi takibe aldı. Polisler, güvenlik kameralarından eşkallerini belirledikleri Moğolistan uyruklu A.G, G.B, M.G. ve U.D'yi yakaladı.
SAHTE KİMLİK KULLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, kendilerini gizlemek amacıyla Türkiye'de oturma izni bulunan Moğolistan uyruklu kişilerin kimliklerini kopyalayarak sahte kimlik kullandıkları öğrenildi.
ÇANTAYA ALÜMİNYUM FOLYO SARMIŞLAR
Şüphelilerin, alarmları sökülmemiş faturasız giysi ve alkollü içkileri iç içe naylon sarılmış ve en alt kısmı alüminyum folyo kaplı özel düzenekli çanta kullanarak çaldıkları, bu sayede çıkıştaki alarm cihazlarının ikaz vermediği belirlendi.
Kaynak: haberinburada
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