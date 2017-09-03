HIRVATİSTAN KOSOVA'YI 1-0 YENEREK GRUPTA LİDERLİĞE YÜKSELDİ
Milli Takımımızın grubunda bulunan Hırvatistan, Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 17 puana ulaştı ve tekrar liderliğe yükseldi.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Hırvatistan-Kosova karşılaşması bugün kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyi Vida'nın 74. dakikadaki golüyle Hırvatistan kazandı.
Zagreb'de dün yoğun yağış nedeniyle 22. dakikada skor 0-0 iken ertelenen Hırvatistan-Kosova karşılaşması kaldığı yerden devam etti. 15:30 başlayan ve Maksimir Stadı'nda oynanan mücadelede ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
TEK GOL VIDA'DAN GELDİ
İkinci yarıda etkisini arttıran Hırvatistan, 74. dakikada Vida'nın kafa golüyle karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Bu maçın ardından, Türkiye'nin 11 puanla 4. sırada yer aldığı I Grubu'nda Hırvatistan 17 puana yükselirken, Kosova 1 puanla son sırada kaldı.
Grupta son durum şu şekilde:
Kaynak: haberinburada
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