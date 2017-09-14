HIRVATİSTAN'I YENEN TÜRKİYE, DÜNYA SIRALAMASINDA ZIPLADI
Bugün güncellenen FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım'ımızın kaçıncı sırada yer aldığı belli oldu.
A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya sıralamasında 6 basamak yükselerek 842 (842.14) puan ile 27. sırada yer aldı.
İlk 10 sıra şu şekilde:
1) Almanya2) Brezilya3) Portekiz4) Arjantin5) Belçika6) Polonya7) İsviçre8) Fransa9) Şili10) Kolombiya
Kaynak: haberinburada
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