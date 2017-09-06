"Sakatım" diyerek Gençlerbirliği maçında oynamayan, ancak Hollanda Milli Takımı'na giden Robin van Persie, 31 Ağustos'taki Fransa maçında sakatlandı. Beş gündür tedavide olan oyuncu, sahalardan üç hafta uzak kalacağını açıkladı. Bu ayrılık 28 günden uzun sürerse Fenerbahçe'nin tazminat hakkı doğacak.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, ülkesi Hollanda'nın Fransa ile oynadığı maçta sol dizinden sakatlanan Robin Van Persie'nin sol iç yan bağ ve çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi.

FIFA'DAN TAZMİNAT ALINABİLECEK

Kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun yaptığı bu açıklamaya Hollandalı futbolcu tepki gösterdi. Sarı-lacivertli oyuncu, kendisinin onayı alınmadan sakatlığıyla ilgili açıklama yapılmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti. Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Robin van Persie, dizinde ufak bir problem olduğunu ve yaşadığı sakatlığın tedavi sürecinin ortalama olarak 3 hafta sürdüğünü duyurdu. Sahalara dönmek için sabırsızlandığını söyleyen golcü futbolcunun tedavisine başlandığı açıklanmıştı.Fenerbahçe'nin, bu sakatlıktan dolayı FIFA'dan tazminat alma ihtimali doğdu. Yıldız futbolcu, Hollanda'nın 31 Ağustos'ta Fransa ile oynadığı maçta dizinden sakatlanmış, ardından Bulgaristan maçı öncesinde kadrodan çıkarılmıştı.

MAAŞI FIFA'DAN

FIFA'nın 2012 yılında yürürlüğe koyduğu ve şimdilik 31 Ağustos 2018'e kadar geçerliliği bulunan Kulüp Koruma Programı, oyuncunun sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemki maaşını FIFA'nın ödemesine hükmediyor.

Ancak bunun için bazı şartlar bulunuyor. Örneğin gerçekleşen sakatlığın en az 28 gün futbolcuyu, sahalara çıkmaktan alıkoyması en önemli kıstas olarak beliriyor. van Persie sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sakatlığının üç hafta süreceğini duyurdu. 31 Ağustos ile 5 Eylül arasındaki 6 günlük süre de hesaba katıldığında Van Persie'nin sakatlığının, FIFA'dan tazminat alma hakkı doğuracak bir eşiğe dayanıyor.

1 AYLIK MAAŞINI ALABİLECEK

FIFA bu durumlarda kulüp doktorunun raporuyla, federasyon raporunu bir arada talep ediyor ve bunları inceliyor. Gerekli gördüğü takdirde kulüple münazara ediyor. Ödenecek sigorta bedeli, oyuncunun yıllık sabit maaşı olarak ele alınıyor ve günlüğü 20 bin Euro'yu geçmeyecek şekilde bu maaş üzerinden hesaplanarak kulübe ödeme yapılıyor. Kaba bir hesapla Van Persie bu ayın 28'ine kadar sahalara dönemezse, bir aylık maaşı FIFA tarafından temin edilecek.

YILLIK 4 MİLYON 900 BİN EURO ALIYOR

Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon 900 bin Euro alan, Robin van Persie'nin oynamadığı her maç yaklaşık 130 bin Euro'ya mal oluyor. Bu sezon Gençlerbirliği maçında oynamayan futbolcu, Başakşehir, Alanya ve Beşiktaş karşılaşmalarını da kaçıracak.

Kaynak: haberinburada