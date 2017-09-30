HOLLANDA'YA ŞİMDİDEN FARK ATAN TÜRKİYE, DEVLER LİGİ AVANTAJINI KAPTI
2018/2019 sezonundan itibaren İspanya, İngiltere, İtalya ve Almanya'nın Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmadan doğrudan takım yollayacak olması, Türkiye ikincisinin önünü açıyor. Örneğin bu sezon lig ikincimiz Başakşehir'i eleyen Sevilla, bu sezon dördüncü olursa gelecek sezon elemelerde yer almayacak. Bu da ikinci takımımızın elemelerden çıkma ihtimalini yükselten bir faktör. Michel Platini'nin 2009'da devreye soktuğu sistem, zorlu elemeler nedeniyle Türkiye'nin hiç iki takımla katılamamasına neden olmuştu.
10'UNCULUK POZİSYONUMUZU KORUDUK
Beşiktaş ve Konyaspor'un galibiyetleriyle 10'unculuk yarışında rakibi Hollanda ile arasındaki farkı biraz daha açıp 2019/2020 sezonu için iki takımlı Şampiyonlar Ligi rüyasını diri tutan Türkiye, gelecek adına da önemli bir adım atmış durumda. Eylül aynı sonunda 3 bin puana ulaşan takımlarımız, 1.700 puan toplayabilen Hollanda ekipleriyle arayı açarak, 10'unculuk pozisyonunu korudu. Türkiye, kendisini ilk 9'a atabilirse ikincimiz 2019/2020 sezonunda tek elemeyle gruplara girme şansını elde edecek ancak Ukrayna'yla aradaki 4 bin 533 puanlık farkın iki yıldan önce kapanması pek mümkün görünmüyor.
Kaynak: Sabah
Kaynak: haberinburada
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