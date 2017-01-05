Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

horlayanlara müjde!

HORLAYANLARA MÜJDE!

Yatanı uyandırmadan şekil değiştirerek horlamayı kesen akıllı bir yatak geliştirdi

Tarih : 05 Ocak 2017, 16:49
Puan Ver : Horlayanlara Müjde!(10/10)11


Amerikalı bir firma üzerinde yatanı uyandırmadan şekil değiştirerek horlamayı kesen akıllı bir yatak geliştirdi. İçinde hava odaları bulunan yatak, hangi taraftan horlama geliyorsa o tarafta şişip büzülerek, yataktaki diğer kişinin rahatsız olmasını da engelliyor. Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan 360 Smart Bed bu yıl satışa sunulacak.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Horlayanlara  Müjde    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER