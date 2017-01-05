

Amerikalı bir firma üzerinde yatanı uyandırmadan şekil değiştirerek horlamayı kesen akıllı bir yatak geliştirdi. İçinde hava odaları bulunan yatak, hangi taraftan horlama geliyorsa o tarafta şişip büzülerek, yataktaki diğer kişinin rahatsız olmasını da engelliyor. Las Vegas Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan 360 Smart Bed bu yıl satışa sunulacak.







kaynak:habertürk