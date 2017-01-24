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hoşça kal başkan

HOŞÇA KAL BAŞKAN

Murat Cavcav, 81 yaşında kaybettiği babasına şu sözlerle veda etti: Sadece ailemizin değil, yüzlerce futbolcunun babasıydı. Hoşça kal baba, hoşça kal başkan

Tarih : 24 Ocak 2017, 09:39
Puan Ver : Hoşça Kal Başkan(6/10)3


Geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı yoğun bakımdan çıkamayan İlhan Cavcav için ilk tören, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapıldı. Türk sporunun koca çınarı, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı Kocatepe Camii'ndeki cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Cenazede Cavcav'ın ailesinin yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlar ve milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve yetkililer, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, süper lig ve alt liglerden diğer kulüp başkanları da hazır bulundu. Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "İlhan Cavcav hakkında söylenecekleri, tarihe bırakıyorum. Hoşça kal baba, hoşça kal başkanım" dedi.



Cavcav'ın tabutu başında Ankaralı seymenler nöbetteydi. 06 numaralı İlhan Cavcav yazan G.Birliği formaları da tabutun üstüne kondu.



Bakan Kılıç son görevde

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kocatepe Camii'nde saf tuttuktan sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na da gitti. Bakan Kılıç son görevini de yaparak kabre toprak attı. Bakan Kılıç, "Mekanı cennet olsun. Bir duayene veda ettik. İnşallah bundan sonra da adı ve ilkeleriyle Türk spor tarihinde yaşayacak" dedi.F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile SABAH Spor Yazarı Erman Toroğlu da cenazeye katıldı.



TFF Başkanı Demirören, "Abi ve başkan olarak Türk sporuna örnek bir insandı" dedi.Başbakan Yıldırım, Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav'a taziyelerini iletti. Namazda en önde saf tutan Başbakan cenazeden ayrılırken, kendisine G.Birliği atkısı veren taraftarlarla da sohbet etti.



Cavcav için ne dediler?

MELİH GÖKÇEK (Ankara Büyükşehir Bld Başkanı): Rahmetli gerçekten kendine özgü bir insandı.. Ben spor tarihinde İlhan ağabey gibi bir kulüp başkanı tanımadım.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ (Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı): Türk futbolunun ombudsmanıydı. Ülkemiz renkli bir simayı kaybetti.

DURSUN ÖZBEK (Galatasaray Başkanı): İyi bir Galatasaraylıydı. Bunu her zaman söylerdi. Futbolun içinden gelmiş, futbolu bütün hayatının amacı haline getirmiş bir isimdi. Hepimizin başı sağ olsun.



 



kaynak:sabah








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