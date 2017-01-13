HOSTA DÖNER'İN SAHİBİ FETÖ'DEN GÖZALTINDA
‘Hosta Döner' zincirinin sahibi Verdal Hosta FETÖ'cü olduğu iddiası ile gözaltına alındı
‘Hosta Döner' zincirinin sahibi Verdal Hosta FETÖ'cü olduğu iddiası ile gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Verdal Hosta'nın Ankara'da ikamet ettiği evine operasyon düzenlendi. Verdal Hosta FETÖ'ye yardım yataklık etmek ve mali gelir sağlamak iddiasıyla gözaltına alındı.
kaynak:sabah
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