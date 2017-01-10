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hp, elitebook x360 adı altında dünyanın en ince kurumsal bilgisayarını üretti

HP, ELİTEBOOK X360 ADI ALTINDA DÜNYANIN EN İNCE KURUMSAL BİLGİSAYARINI ÜRETTİ

HP, daha çok kurumsal kullanıma yönelik olarak dönüştürülebilir şekilde tasarladığı EliteBook x360 bilgisayarını CES 2017 içinde görücüye çıkardı.

Tarih : 10 Ocak 2017, 11:22
Puan Ver : Hp, Elitebook X360 Adı Altında Dünyanın En İnce Kurumsal Bilgisayarını Üretti(6/10)8


Son zamanlarda birçok üretici kurumsal dünyaya yönelik ürünlerini yavaş yavaş piyasaya sunmaya başladı. Bu üreticilerden biri olan HP, dönüştürülebilir olarak tasarladığı ürünü EliteBook x360 modelini CES 2017 dahilinde tanıtıma sundu.



Tasarım olarak tamamen metal gövdeye sahip olan ürün, 360 derecelik menteşeler sayesinde çeşitli şekilde kullanıma olanak sağlıyor.



Donanım olarak Intel Kaby Lake serisine yer veren ürün, 16GB'a kadar DDR4 RAM, PCIe Gen 3 SSD veya melez depolama seçenekleri ile geliyor. Ekran olarak ise 13.3 inçlik Full HD veya 4K çözünürlük tercihleri sunuyor. Pil ömrü olarakda 16 saat 30 dakikaya uzun bir ömrü olduğu iddia ediliyor.



Hangi fiyat aralığında satışta olacağı kesin olmayan ürün için çıkış tarihi olarak ise bu ay işaret ediliyor.








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