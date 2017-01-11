

Geçen yıl HTC, mümkün olan en iyi sanal gerçeklik deneyimlerinden birini gerçekleştirdi. Bu yıl, CES'de HTC iki yeni aksesuar, tanıdık yeni kulaklık kayışı ve sanal dünyaya istediğiniz herhangi bir gerçek nesne koymanıza olanak tanıyan küçük bir çevre birim olan Vive Tracker'ı tanıtarak bu deneyimi artırmayı umuyor.



HTC Vive Tracker'ı bir aygıta bağlayamaz ve bilgisayarınızdaki yazılımı, onu tanımasını bekleyemezsiniz. HTC Vive Tracker, Vive denetleyicisinin kafasının büyüklüğünde küçük bir çevre birimidir ve denetleyici olarak tüm izleme noktalarına sahiptir. Geliştiriciler, bir beyzbol sopası veya bir yangın hortumu gibi herhangi bir nesneyi anında VR dünyaya koymak için kendi çevre birimleri ile bütünleştirebilirler.



Örneğin maket bıçağı ile zombi öldürmek iztenilen bir oyun tasarlıyorsunuz ancak oyuncunun kontrol cihazı bir maket bıçağı olmadığı için bu deneyim eksik kalıyor. Vive Tracker bunu mümkün kılıyor. Evinizdeki maket bıçağına Vive tracker'ı taktığınız anda maket bıçağınız bir kontrol cihazına dönüşüyor.



HTC'nin sanal gerçeklik dünyasına bir diğer armağanı ise, Vive Deluxe Audio Strap. Şu an HTC'nin sanal gerçeklik cihazı ile gelen kafa bandından çok daha iyi tasarlanmış bir aksesuar. Açıkçası HTC Vive zaten bu kayışla birlikte piyasaya çıkmalıydı diye düşünüyoruz. Ancak belli ki HTC bu aksesuarı sadece yeni modellerine eklemek istemiyor, ayrıca satışa çıkartmak istiyor.



Yeni kafa bandı eskisine nazaran daha katı bir malzemeden yapılmış ve daha sağlam. En büyük özelliklerinden biri, HTC Vive'ı tamamen kafamızdan çıkartmadan sadece vizör kısmını yukarı kaldırabiliyor oluşumuz. Hoparlörler de ayrıca kayışa entegre edilmiş.



Her iki aksesuar için de şimdilik bir fiyat belirtilmiyor ancak önümüzdeki bahar aylarında resmi satışa çıkmaları bekleniyor.