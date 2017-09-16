Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi

HUDUT BİRLİĞİNE SALDIRIP KAÇAN 3 TERÖRİST'İ İHA'LAR BULDU, F-16'LAR VURDU!


Hudut Birliğine Saldırıp Kaçan 3 Terörist'i İHA'lar Buldu, F-16'lar Vurdu!
Tarih : 16 Eylül 2017, 20:30
Puan Ver : Hudut Birliğine Saldırıp Kaçan 3 Terörist'i İha'lar Buldu, F-16'lar Vurdu!(6/10)2

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hudut birliğine roketle saldıran PKK'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

SALDIRIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Çukurca İlçesi Güven Dağı'nın güneyindeki Kovan Tepe'de bulunan hudut birliğine, PKK'lı bir grup terörist, roketatarlı saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı.

İHA'LAR BULDU, F-16'LAR VURDU

Saldırının ardından operasyon başlatılırken, kaçan teröristler, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. Bunun üzerine teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirilrdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"16.09.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı güneyi Kovan Tepe'de bulunan hudut birliğimize roketli saldırı gerçekleştiren 3 bölücü terör örgütü mensubu, İHA ile tespit edilmiş olup, yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hudut  Birliğine  Saldırıp  Kaçan  3  Terörist  İ  İha  Lar  Buldu  F-16  
Lar  Vurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER