Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hudut birliğine roketle saldıran PKK'lı 3 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

SALDIRIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Çukurca İlçesi Güven Dağı'nın güneyindeki Kovan Tepe'de bulunan hudut birliğine, PKK'lı bir grup terörist, roketatarlı saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine teröristler kaçtı.

İHA'LAR BULDU, F-16'LAR VURDU

Saldırının ardından operasyon başlatılırken, kaçan teröristler, insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildi. Bunun üzerine teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. F-16 savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirilrdi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"16.09.2017 günü İlimiz Çukurca İlçesi Güven Dağı güneyi Kovan Tepe'de bulunan hudut birliğimize roketli saldırı gerçekleştiren 3 bölücü terör örgütü mensubu, İHA ile tespit edilmiş olup, yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Kaynak: haberinburada