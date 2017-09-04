Almanya'da Türkiye karşıtlığı üzerinden liderlerin seçim öncesi yaptığı düelloya Cumhurbaşkanlığı'nın ardından Hükümet'ten de tepki geldi. AB Bakanı Çelik, "İbretle izlendi. AB'ye emir vermeye çalıştılar. Tuğlaları popülizm olan bir Berlin Duvarı inşa ediyorlar" dedi.

Almanya'da genel seçimler öncesi düzenlenen Merkel-Schulz düellosuna Türkiye karşıtlığı damgasını vurmuştu.

DÜNYANIN HER YERİNDE İBRETLE İZLENDİ

Bakan Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Dünkü Merkel-Schulz tv karşılaşması dünyanın her yerinde ibretle izlendi. Görülüyor ki seçime giderken Almanya'nın Türkiye ve mültecileri iç politika konusu yapmaktan başka derdi yok.

Bu tv gösterisinden herkes için kritik sonuçlar çıktı. Seçim vaadi olarak Alman siyasetçiler Türkiye'ye söz söyleme yarışına giriyorlar. Türkiye ile Almanya arasında iyi ilişkiler olması herkesin yararınadır. Alman siyasetçilerin bu özensiz dilden vazgeçmesi gerekir. Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri zehirlemeye çalışan bu özensiz dil, Almanya için ciddi bir sorundur.

BİZE KAPALI KAPILAR ARDINDA SÖYLEDİKLERİNİN TERSİNİ SÖYLLÜYOR

Schulz seçimde başarısızlık psikolojisiyle, Türkiye'ye karşı, bize kapalı kapılar ardında söylediklerinin tam tersini ifade ediyor. Merkel de bundan geri kalmamak için aynı siyasetsizleşme pozisyonuna yuvarlandı. Schulz'a Weimar Cumhuriyeti'ni tahrip eden popülizm hakkında daha çok okumasını tavsiye ederim.

O zamanki tahripkar popülizmin güncellenmiş hali olarak konuşuyor Schulz.Türkiye ile müzakereleri kesmekten bahsediyor. Avrupa'yı içe kapatmaya karar vermektir bu. Türkiye ile müzakereleri kesmekten bahsetmek, AB'nin kurucu değerlerine saldırmaktır. Schulz'un misyonu bu mudur? Müzakere yeteneğini kaybetmiş bir AB istiyor birileri. Müzakeresiz bir AB, "birlik" olmayan Avrupa kapısını açmaktır. AB değerlerinin yerini popülizm kriterleri alıyor bu söylemlerde. Tuğlaları popülizm olan bir Berlin Duvarı inşa ediyorlar.

EMİR VERMEYE ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜK

Bazı Alman siyasetçilerin bu tavrı tüm Avrupa'yı popülizmden inşa edilmiş bir Berlin Duvarı ile kuşatmaktır. Bazı Alman siyasetçilerin seçim kampanyalarında AB kurumlarına ve AB devletlerinin hükümetlerine açıkça emir vermeye çalıştığını gördük.

"ALMANYA BİRLEŞİK DEVLETLERİ" ZANNEDİYORLAR

Bu siyasetçiler AB'nin ne olduğundan habersiz, AB'yi "Almanya Birleşik Devletleri" zannediyorlar. Türkiye'ye olduğu gibi AB değerlerine ve kurumlarına da saygı göstermiyor bazı Alman siyasetçiler.

Avrupa'nın, tüm AB kurumlarına emir verebileceğini zanneden bazı Alman siyasetçilerden müteşekkil bir ağır sorunu ortaya çıktı. Almanya'nın iç politikası çerçevesinde, Türkiye ile AB müzakerelerinin kesilmesinden bahsetmek bir AB krizidir.

Türkiye'ye karşı bu saygısız mesajları kabul etmiyoruz ve aynen iade ediyoruz



Bir Avrupa devleti ve Avrupa demokrasisi olarak Türkiye başı dik şekilde yoluna devam eder. Eğer eleştirilerinde samimi olsalardı 23 ve 24. fasılları açma çağrımıza olumlu karşılık verirlerdi.

PANDORANIN KUTUSU AÇILMIŞTIR

AB mekanizmalarını çalıştırmak yerine AB'yi Almanya politikasının enstrümanı gibi kullanmaya çalışıyorlar. Esef verici şekilde mültecilere karşıt tutum geliştiren Alman iç siyaseti Almanya demokrasisinin sorunudur. Bazı Alman siyasilerin AB kurumlarına ve devletlerine "emir" yağdırması ise bir Avrupa sorunudur. Marine Le Pen ile aynı dili kullanan Schulz'un sosyal demokrasiye yaptığı kötülüğün Alman siyasetine sirayet etmemesi gerekirdi. Bu tabloda Türkiye için mesele yoktur. Ama Almanya siyasi kültürü için tarihi dersleri hatırlatacak şekilde pandoranın kutusu açılmıştır.

CUMHURBAŞKANLIĞI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: UFUK DARALMASININ YANSIMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Almanya, Avrupa'nın temel, acil sorunlarının adeta yok sayılarak Türkiye - Erdoğan'a saldırılması, Avrupa'daki ufuk daralmasının yansıması. Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı, temel sorunları öteleme ve düşman bir 'öteki' üzerinden kendini rahatlatma aracına dönüşmüş durumda" dedi.

Kaynak: haberinburada